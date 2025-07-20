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«Краснодар» начал чемпионат с разгрома «Пари НН» в Казани

вчера, 17:24
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)0 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

В матче первого тура чемпионата России «Пари НН» уступил «Краснодару» с результатом 0:3.

Встреча прошла в Казани на стадионе «Ак Барс Арена».

На 40-й минуте после подачи Эдуарда Сперцяна со штрафного счет открыл бразильский защитник действующих чемпионов Диего. Во втором тайме на 65-й минуте защитник нижегородцев Виктор Александров стал автором автогола, а на 68-й забил Сперцян (после паса Джона Кордобы).

Во втором туре «Пари НН» 25 июля сыграет в гостях с «Крыльями Советов», а «Краснодар» 26 июля примет «Локомотив».

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Все комментарии
viv
viv
вчера в 22:45
Чемпион на классе разгромил НН..
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 21:37
Вхождение быков по чемпионски
112910415
112910415
вчера в 19:45
Чемпион неплохо начал!
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:11
Трагикомичным выдался автогол , защитник на бегу успел махнуть рукой вратарю - " мол встань в рамку" и.. "закрутил" из далека в ворота...)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:02
Краснодар хорошо начал,с разгрома Пари НН !
Vladimir808
Vladimir808 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:49
,,. ,,разорвали»)))а точнее надо все эти эпитеты писать, в одном отчете,,,)))
Только не сегодня. Ростов ведёт в свете 0:1,
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 18:42
Первый тайм.
У Быков игры нет, тревожно даже стало за чемпиона.
А Нижний к радости болельщиков, играл в атаке очень хорошо. Меня игра приятно удивила, мяч держался, играли низом, Боселли накручивал защиту и бил по воротам. НН не смотрелся командой из первой лиги. Гол забили на классе, хотя мяч пролетел над ушами у Медведева.
Второй тайм.
Как будто Нижний ,,зазнался», чемпион играет на…равных,,,) и быстренько организовали два гола в свои ворота. И я в обоих голах кроме Александрова и Майги, отмечу вратаря. Явно не его день. Автогол - он вышел очень далеко из ворот и не успел вернуться, третий- не прыгнул за мячом, прерывая пас Кордобы на Сперцяна, а просто сопровождал мяч.(((
Краснодар с победой.
Нижний если будет играть как в первом тайме, не будет больше сражаться за вылет.
Шуня771
Шуня771 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 18:24, ред.
Привет пушистый, нет ты не прав, я всё пересмотрел всё ровно, только "дом" и "выезд", такая опция есть!

У Краснодара гостевая победа...
ЖК по одной это по баллу.

В случае равенства очков у двух и более команд места в турнирной таблице определяются по следующим критериям (по степени убывания значимости):
Результаты игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей).
Наибольшее число побед во всех матчах.
Лучшая разность забитых и пропущенных мячей во всех матчах.
Наибольшее число забитых мячей во всех матчах.
Наибольшее число побед во всех гостевых матчах.
Наибольшее число мячей, забитых во всех гостевых матчах.
Меньшее количество дисциплинарных очков с учётом только жёлтых и красных карточек, полученных игроками команды в матчах (удаление (в том числе за две жёлтые карточки) = 3 очка, предупреждение = 1 очко).
Сп62
Сп62 ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 18:22, ред.
Поле не имеет значение. При равных показателях считают горчичники, нарушения и т.д.
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:22
"Деклассировал"
el777
el777
вчера в 18:21
он во всех голах поучаствовал....умеет.
Vladimir808
Vladimir808 ответ el777 (раскрыть)
вчера в 18:21
Он усиленно тренируется, наш воспитанник.)
5b6xg4da6dd3
5b6xg4da6dd3
вчера в 18:17
Победа закономерная, Пари ждёт тяжёлая борьба за выживание
Шуня771
Шуня771
вчера в 18:12
Да, гостевая победа дает преимущество при прочих равных...
Непонятно...

Народ, кто ответит на сей вопрос - Почему Локо на 1-м месте, а не Краснодар?
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:05
Если Зенит так выиграет напишут - уничтожил))...
el777
el777
вчера в 18:02
Александров лучший! я таких голов еще не видел. сумел удивить.
Capral
Capral
вчера в 18:00
Анатолий Кандауров.

Я бы даже сказал- переносной во времени юбиляр...)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:53
Краснодар с победой! А несостоявшийся юбиляр путь дрожит и трепещет!
Хуторянин 84
Хуторянин 84
вчера в 17:46
А с чего Локо на 1 месте при домашнем матче?
За адекватность
За адекватность
вчера в 17:43
Результатом конечно удовлетворен, а вот игрой, особенно в первом тайме.... Хотя понятно, что сколько людей, столько мнений. В первом тайме вообще по большому счету ничего не клеилось. Куча брака в передачах в финальной стадии атаки, по сути ничего и не создали, ладно стандарт пришел на выручку. Ну а в тайме втором футболисты "НН" сами организовали два гола в свои ворота. В обоих случаях можно было тупо выбивать за пределы поля, а не пытаться сохранить мяч., но получилось, как получилось. Ну это все ежели поворчать и попридираться. По новичкам пока сложно что-то сказать, маловато времени на поле им выделили. Хотя один из вышедших бразильцев момент запорол. А пока старая гвардия все решает. Короче говоря, болельщиков "Краснодара" с победой, болельщикам "Пари НН" на расстраиваться. Как=то так на мой сугубо субъективный взгляд.
Capral
Capral
вчера в 17:41
Послушал сейчас интервью Эдика. Какой скромный и культурный мальчик. Пусть ему повезёт, и без травм!!!!!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:40
Быки показали хорошую игру, забили 2 мяча, Александров забил 3-ий себе)))
Болельщиков Краснодара с победой.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:37
По делу победили, с чем и поздравляю быков
Шуня771
Шуня771
вчера в 17:34
Жаль Сантос по концовке не положил...)

Всех южан с победой!
derrik2000
derrik2000
вчера в 17:34
Если бы не ГРУБЕЙШИЙ ляп Александрова, то - как знать, как знать...
Тренер-то у парижан очень "ершистый", и такими же были и парижане ДО этого "ляпа".
После 2-0 всё всем стало ясно, и ошибка Мамаду Майга на фланге, после которой счёт стал неприличным, уже ничего не решала.

P.S. Поскольку Пари НН - провинциальная команда, где каждый игрочишка на счету, Александров, думаю, так и продолжит играть в основе...
lotsman
lotsman
вчера в 17:32
Интересно, Локомотив крупно выиграл, 3 - 0 с Сочи, а Краснодар, такой же результат, разгромил НН.)
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 17:30
Двоякое впечатление о матче. С одной стороны крупная победа, голы все не спорные, вроде победили как говорят "на классе". С другой стороны, такая крупная победа не по игре. Пари НН конечно же не наиграл даже на ничью, но и на разгром не наиграли однозначно. Двух последних голов можно было избежать, если бы защитники играли попроще, в аут, а не против своей команды.

Против Краснодара вот уже несколько лет работает тактика высокого прессинга. Техничным футболистам всегда сложно играть под прессингом, им нужно пространство для маневра. Ощущался дискомфорт в их игре

p.s. Абонемент покупаю, несмотря на то, что 4 не забили)) Кто понял, тот понял
Capral
Capral
вчера в 17:26
Игру не видел, но Краснодар поздравляю!!!
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