«Краснодар» начал чемпионат с разгрома «Пари НН» в Казани

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вчера, 17:24

В матче первого тура чемпионата России «Пари НН» уступил «Краснодару» с результатом 0:3.

Встреча прошла в Казани на стадионе «Ак Барс Арена».

На 40-й минуте после подачи со штрафного счет открыл бразильский защитник действующих чемпионов . Во втором тайме на 65-й минуте защитник нижегородцев стал автором автогола, а на 68-й забил Сперцян (после паса ).

Во втором туре «Пари НН» 25 июля сыграет в гостях с «Крыльями Советов», а «Краснодар» 26 июля примет «Локомотив».