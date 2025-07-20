«Краснодар» начал чемпионат с разгрома «Пари НН» в Казани

В матче первого тура чемпионата России «Пари НН» уступил «Краснодару» с результатом 0:3.
Встреча прошла в Казани на стадионе «Ак Барс Арена».
На 40-й минуте после подачи Эдуарда Сперцяна со штрафного счет открыл бразильский защитник действующих чемпионов Диего. Во втором тайме на 65-й минуте защитник нижегородцев Виктор Александров стал автором автогола, а на 68-й забил Сперцян (после паса Джона Кордобы).
Во втором туре «Пари НН» 25 июля сыграет в гостях с «Крыльями Советов», а «Краснодар» 26 июля примет «Локомотив».
Против Краснодара вот уже несколько лет работает тактика высокого прессинга. Техничным футболистам всегда сложно играть под прессингом, им нужно пространство для маневра. Ощущался дискомфорт в их игре
p.s. Абонемент покупаю, несмотря на то, что 4 не забили)) Кто понял, тот понял
Против Краснодара вот уже несколько лет работает тактика высокого прессинга. Техничным футболистам всегда сложно играть под прессингом, им нужно пространство для маневра. Ощущался дискомфорт в их игре
p.s. Абонемент покупаю, несмотря на то, что 4 не забили)) Кто понял, тот понял