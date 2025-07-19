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«Локомотив» одержал крупную победу над «Сочи»

вчера, 19:59
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

«Локомотив» обыграл «Сочи» в матче 1-го тура РПЛ (3:0).

Счёт открыл Александр Руденко на 81-й минуте. Удвоил преимущество московского клуба Дмитрий Воробьёв на 83-й. Третьим голом отметился Зелимхан Бакаев на 88-й.

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18 июля
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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 02:20
Локо с победой
viv
viv
вчера в 23:49
    Capral
    Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 20:39
    Согласен.)))
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 20:36
    Радует победа, радует приличная игра, радует то, что российские парни на поле и они забивают голы. Локомотив не слишком злоупотребляет гастарбайтерами. Если будет ужесточаться лимит на легионеров, клуб к этому готов. В команде много молодых игроков, лишь бы они могли спокойно играть и не останавливались в своём росте. Нестабильность ужасная проблема, но с ней можно и нужно бороться. С победой, болельщики!!! С победой, игроки и тренеры!!!
    derrik2000
    derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 20:35
    Благодарю. Но об ИГРЕ, естественно, только после финального свистка отпишусь...)
    Capral
    Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 20:33
    Понял. Ну ладно. Удачи, величайшему советскому клубу!!!!!!!)))
    derrik2000
    derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 20:31
    Сегодня немного далековато от "всех благ цивилизации" нахожусь.) Но смартфон с собой.
    Comentarios
    Comentarios ответ Варвар7 (раскрыть)
    вчера в 20:29
    Вспомнился паровоз из фильма назад в будущее 3 в концовке
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 20:26
    Можно сказать "выплеск энергии" на восьмидесятых минутах матча со стороны "Железнодорожников" и финальный победный "паровозный гудок" (свисток)...)
    Capral
    Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 20:20
    Привет, Володя!!!
    Спасибо!!!)))
    А почему сам не смотришь?
    Брулин
    Брулин
    вчера в 20:19
    Локо с победой. Сочи никакой. Всем пока!
    derrik2000
    derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 20:19
    Привет, Витя!
    Прочитал твой комментарий - осмыслил и - как будто САМ по телевизору посмотрел.)
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 20:18
    Локо самый российский клуб и с удовольствием поздравлю его с Победой над Сочи, что очень приятно))
    TheBoLt
    TheBoLt
    вчера в 20:17
    Локо сегодня хороши. До первого гола я бы сказал, что это был "матч упущенных возможностей". Одна скидка Салтыкова с дальней штанги на ближнюю на Комличенко что стоил.. Как можно было не забить с 2 метров? Не бей ты по мячу слету, а просто прими корпусом и ВОЙДИ в ворота, просто внеси его туда, они пусты! Неудачник тура, просто неудачник!

    Сочи хорошо оборонялись, хороши были в переходах между обороной и атакой, но как будто бы не хватило физических кондиций, затем попытались пойти вперед отыгрываться всеми силами и просто посыпались по физике.

    Результат по игре, Локо с победой!
    За адекватность
    За адекватность
    вчера в 20:16
    Понятно, что это первый матч сезона, но неплохо так дуэт из канувших в Лету "Химок" условно "заскочил на огонек" в "Локомотив". Ну это в качестве лирического отступления. Ну а по матчу, лично мне игра зашла. Довольно-таки неплохие скорости, как по меркам РПЛ, старались быстро двигать мяч, без лишней толкотни и ватоката в середине поля. После первых минут десяти казалось "Локо" сомнет южан. Ан нет. Те игру выровняли, правда в концовке либо концентрацию утратили, то ли еще какие причины,, но треху пришлось отгрести. Хотя в целом по ходу матча вполне себе пристойно смотрелись "Сочи", но "Локо" был острее и главное конкретнее в атакующих действиях. Ну и Галактионов очень удачные замены сделал. В общем болельщиков "Локомотива" с победой, болельщикам "Сочи" не расстраиваться, сезон только начался. Как-то так с моей колокольни.
    ВиммБилльДанн
    ВиммБилльДанн
    вчера в 20:10
    Приятно, что из 11 игроков стартового состава - 10 соотечественников
    Capral
    Capral
    вчера в 20:10
    Сочи мужественно сражался, держался изо всех сил, но устоять не смог, и за 10мин., получил три гола. Чувствуется, что команда, после годичного перерыва еще не обрела прежней игры, да и индивидуально намного слабее соперника. Не хватило Сочи концентрации на все 90мин., стали ошибаться, после чего и пришли первые два гола... Но вполне возможно, что усилившись и получив игровую практику в классе сильнейших, команда прибавит в игре. По сегодняшнему матчу, сочинцы обреченными не выглядели. Ну а Локо сыграл на мастерстве, качественно отработав в центре поля и конечно в завершении атак. По игре- хозяева победу заслужили, но гол, у Сочи, судьи украли. Hа мой взгляд, при счёте 3:0, такой мяч можно было засчитать, тем более, при явном нарушении со стороны Батракова.
    Про игру Комличенко сказать нечего- потерялся, растворился, как будет в дальнейшем покажет время. Хорошо, что в Спартак не попал.

    Локо с победой!!!
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 20:09
    Добили в концовке! С победой паровозов
    Comentarios
    Comentarios ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    вчера в 20:06
    Проталкивали проталкивали Сочи в РПЛ проталкнули
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 20:03
    Болельщиков Локо с победой, у Сочи защита не в дугу))))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 20:02
    Локо мне понравился и игрой и настроем. Совсем лишним был Комличенко. Я думаю Локо молодцы вдвойне, т.к. обходятся без легов. За что их можно уважать! С победой РЖД!
    Гость
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