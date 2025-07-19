«Локомотив» одержал крупную победу над «Сочи»

«Локомотив» обыграл «Сочи» в матче 1-го тура РПЛ (3:0).
Счёт открыл Александр Руденко на 81-й минуте. Удвоил преимущество московского клуба Дмитрий Воробьёв на 83-й. Третьим голом отметился Зелимхан Бакаев на 88-й.
«Локомотив» обыграл «Сочи» в матче 1-го тура РПЛ (3:0).
Счёт открыл Александр Руденко на 81-й минуте. Удвоил преимущество московского клуба Дмитрий Воробьёв на 83-й. Третьим голом отметился Зелимхан Бакаев на 88-й.
Про игру Комличенко сказать нечего- потерялся, растворился, как будет в дальнейшем покажет время. Хорошо, что в Спартак не попал.
Локо с победой!!!
Про игру Комличенко сказать нечего- потерялся, растворился, как будет в дальнейшем покажет время. Хорошо, что в Спартак не попал.
Локо с победой!!!
Сочи хорошо оборонялись, хороши были в переходах между обороной и атакой, но как будто бы не хватило физических кондиций, затем попытались пойти вперед отыгрываться всеми силами и просто посыпались по физике.
Результат по игре, Локо с победой!
Сочи хорошо оборонялись, хороши были в переходах между обороной и атакой, но как будто бы не хватило физических кондиций, затем попытались пойти вперед отыгрываться всеми силами и просто посыпались по физике.
Результат по игре, Локо с победой!