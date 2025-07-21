Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2025/2026

Мората перейдёт в «Комо» сразу после оформления Осимхена в «Галатасарае»

вчера, 10:22

Нападающий «Милана» Альваро Мората, сейчас выступающий на правах аренды за «Галатасарай», скоро станет игроком «Комо».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, итальянский клуб ожидает подписания полноценного контракта нигерийца Виктора Осимхена с «Галатасараем», после которого турки отпустят арендованного Морату. Испанец дал своё согласие на переход в «Комо» ещё в конце июня, но стамбульцы опасаются остаться без центрфорварда, поэтому попросили отложить эту сделку до урегулирования соглашения с Осимхеном.

В прошедшем сезоне Мората сыграл 12 матчей в чемпионате Турции, забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Подписывайся в ВК
Все новости
Гвардиола решился на главный трансфер лета для «Манчестер Сити». Меняют голкипера
Вчера, 10:16Roman Novikov в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии3
Слухи«Спортинг» договорился о покупке форварда «Альмерии»
Вчера, 09:25
Рэшфорд со своими агентами прилетел в Барселону
Вчера, 08:27
Слухи«Челси» вернёт защитника Сарра обратно «Страсбуру»
Вчера, 08:02
Слухи«Интер» заинтересован в переходе Джаки из «Байера»
Вчера, 00:24
«Ювентус» отпускает Мбангула в бременский «Вердер»
20 июля
Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 12:25
Первый середняк в карьере, если не брать отрезок в Галатасарае. В остальном пороги топ клубов обивал.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 