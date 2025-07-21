Мората перейдёт в «Комо» сразу после оформления Осимхена в «Галатасарае»

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вчера, 10:22

Нападающий «Милана» , сейчас выступающий на правах аренды за «Галатасарай», скоро станет игроком «Комо».

По информации инсайдера , итальянский клуб ожидает подписания полноценного контракта нигерийца с «Галатасараем», после которого турки отпустят арендованного Морату. Испанец дал своё согласие на переход в «Комо» ещё в конце июня, но стамбульцы опасаются остаться без центрфорварда, поэтому попросили отложить эту сделку до урегулирования соглашения с Осимхеном.

В прошедшем сезоне Мората сыграл 12 матчей в чемпионате Турции, забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи.