Рэшфорд со своими агентами прилетел в Барселону

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вчера, 08:27

Нападающий «Манчестер Юнайтед» прилетел в Испанию для подписания контракта с «Барселоной».

Отмечается, что 27-летний англичанин прибыл в столицу Каталонии в сопровождении своих агентов и брата. Уже в ближайшие два дня футболист должен будет пройти медосмотр для «Барселоны», а после его представят в качестве нового игрока «сине-гранатовых».

В 2025 году Рэшфорд играл в аренде у «Астон Виллы», провёл 17 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач.