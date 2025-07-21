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Рэшфорд со своими агентами прилетел в Барселону

вчера, 08:27

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прилетел в Испанию для подписания контракта с «Барселоной».

Отмечается, что 27-летний англичанин прибыл в столицу Каталонии в сопровождении своих агентов и брата. Уже в ближайшие два дня футболист должен будет пройти медосмотр для «Барселоны», а после его представят в качестве нового игрока «сине-гранатовых».

В 2025 году Рэшфорд играл в аренде у «Астон Виллы», провёл 17 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач.

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Барселона  Ман Юнайтед  Астон Вилла  Рэшфорд Маркус
Перевод с mundodeportivo.com Фото: Официальный сайт УЕФА
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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:01
Ну это только Тортила с мамой приезжает на подписания контракта.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:59
Лучше сидеть на лавке в ЛЧ, чем сидеть на лавке в ЧШ.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 19:42
Она всегда всё знает...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:37
Рэшфорд со своими кентами)) На скамейку, нагреть место для Ники Вильямса
lobsterdam
lobsterdam ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:36
Похоже, Барса что-то знает...
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 12:55
Флик может его раскрыть. Рэшфорд игрок достаточно быстрый и сильный, не знаю почему у него не пошло в МЮ и за Астон. Пусть попрёт в Барселоне. Лева уже возрастной, впереди нужны высокие и быстрые игроки.
112910415
112910415
вчера в 10:55
как прилетел, так и улетит )
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:36
Если Рэшфорд покажет себя в лучшую сторону, это будет удачной сделка
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 08:31
Играл за АВ, однако последние его у себя не оставили...
Но Барселону это не смутило, смотрю.
Наблюдаем дальше...
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:30
Значимая фигура прилетела в окружении своих агентов...)
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