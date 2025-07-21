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«Интер» заинтересован в переходе Джаки из «Байера»

сегодня, 00:24

Миланский «Интер» заинтересован в переходе полузащитника Гранита Джаки из леверкузенского «Байера».

Источник утверждает, что эта сделка будет осуществлена в том случае, если «сине-черные» продадут в стамбульский «Фенербахче» Хакана Чалханоглу.

Турок ранее в ультимативной форме потребовал у руководства «Интера» отпустить его в другую команду. В «Фенербахче» Чалханоглу может уйти за сумму от 25 до 30 миллионов евро.

В такой ситуации миланцам потребуется новый опытный игрок в центр поля, и Джака считается главным кандидатом.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 04:51
Странно, что Хасан все ещё игрок Интера. Думал, уже в Галатасарае
fwd6h2fqp23v
fwd6h2fqp23v
сегодня в 04:50
Пока лучший кандидат вместо Чалханоглу.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:39
Ну сначала надо "разрулить" ситуацию с турком.
Гость
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