«Интер» заинтересован в переходе Джаки из «Байера»

Миланский «Интер» заинтересован в переходе полузащитника Гранита Джаки из леверкузенского «Байера».
Источник утверждает, что эта сделка будет осуществлена в том случае, если «сине-черные» продадут в стамбульский «Фенербахче» Хакана Чалханоглу.
Турок ранее в ультимативной форме потребовал у руководства «Интера» отпустить его в другую команду. В «Фенербахче» Чалханоглу может уйти за сумму от 25 до 30 миллионов евро.
В такой ситуации миланцам потребуется новый опытный игрок в центр поля, и Джака считается главным кандидатом.