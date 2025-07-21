«Интер» заинтересован в переходе Джаки из «Байера»

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сегодня, 00:24

Миланский «Интер» заинтересован в переходе полузащитника из леверкузенского «Байера».

Источник утверждает, что эта сделка будет осуществлена в том случае, если «сине-черные» продадут в стамбульский «Фенербахче» .

Турок ранее в ультимативной форме потребовал у руководства «Интера» отпустить его в другую команду. В «Фенербахче» Чалханоглу может уйти за сумму от 25 до 30 миллионов евро.

В такой ситуации миланцам потребуется новый опытный игрок в центр поля, и Джака считается главным кандидатом.