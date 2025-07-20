«Ювентус» отпускает Мбангула в бременский «Вердер»

Бельгийский нападающий Самуэль Мбангула в ближайшее время перейдет из итальянского «Ювентуса» в немецкий «Вердер».
Туринцы согласились продать 21-летнего футболиста в клуб из Бремена за 10 миллионов евро. В будущем эта сумма может вырасти за счет бонусов.
В прошлом сезоне Мбангула сыграл за «Юве» 32 матча, забив 4 гола и сделав 5 результативных передач.
Ранее сообщалось, об интересе к бельгийцу со стороны клубов АПЛ – «Борнмута» и «Ноттингем Форест».
странно, что Юве не включил право первоочередного выкупа.
странно, что Юве не включил право первоочередного выкупа.