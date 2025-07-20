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«Ювентус» отпускает Мбангула в бременский «Вердер»

вчера, 21:56

Бельгийский нападающий Самуэль Мбангула в ближайшее время перейдет из итальянского «Ювентуса» в немецкий «Вердер».

Туринцы согласились продать 21-летнего футболиста в клуб из Бремена за 10 миллионов евро. В будущем эта сумма может вырасти за счет бонусов.

В прошлом сезоне Мбангула сыграл за «Юве» 32 матча, забив 4 гола и сделав 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, об интересе к бельгийцу со стороны клубов АПЛ – «Борнмута» и «Ноттингем Форест».

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:34
лучше быть в главных ролях в Вердере, чем в тени Йылдыза, мало получая игровое время.
странно, что Юве не включил право первоочередного выкупа.
drug01
drug01
вчера в 22:23
Просто он Ювентусу не подходит такое решение..
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