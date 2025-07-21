«Реал» хотел бы, чтобы Клубный чемпионат мира проводили раз в два года

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вчера, 18:07

Мадридский «Реал» хотел бы, чтобы ФИФА проводила Клубный чемпионат мира в новом формате каждые два года.

В этом пожелании испанский гранд не одинок, поскольку его поддерживают еще несколько популярных клубов из Европы и Южной Америки.

Как сообщает источник, в Международной федерации футбола обрадовались такой реакции, однако в данный момент осуществление этой идеи считается невозможным. Дело в том, что призовой фонд турнира, который нынешним летом прошел в США , составил 1 миллиард долларов, но у ФИФА пока нет возможности собирать под КЧМ такую сумму каждые два года.

Следующий КЧМ планируют провести в 2029 году, а местом встречи сильнейших клубов мира могут выбрать Катар.