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«Реал» хотел бы, чтобы Клубный чемпионат мира проводили раз в два года

вчера, 18:07

Мадридский «Реал» хотел бы, чтобы ФИФА проводила Клубный чемпионат мира в новом формате каждые два года.

В этом пожелании испанский гранд не одинок, поскольку его поддерживают еще несколько популярных клубов из Европы и Южной Америки.

Как сообщает источник, в Международной федерации футбола обрадовались такой реакции, однако в данный момент осуществление этой идеи считается невозможным. Дело в том, что призовой фонд турнира, который нынешним летом прошел в США, составил 1 миллиард долларов, но у ФИФА пока нет возможности собирать под КЧМ такую сумму каждые два года.

Следующий КЧМ планируют провести в 2029 году, а местом встречи сильнейших клубов мира могут выбрать Катар.

«Реал», выйдя в полуфинал Клубного чемпионата мира в США, заработал 82,5 млн долларов призовых, а победитель турнира «Челси» стал богаче на 114,6 млн.

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Перевод с espn.com
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Qvincy30
Qvincy30
сегодня в 10:04
Уменьшите призовой фонд, и они захотят проводить его раз в 8 лет))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:35
Перес хотел. Игроки вряд ли. Да и страны организаторы скоро будут недовольны. Вся прибыль уходит в фифа, команды тоже хорошо заработают. Вот только страна нет.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:08
Перес за бабки на все готов
Гость
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