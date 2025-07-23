Вратаря «Удинезе» дисквалифицировали на два месяца

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вчера, 13:10

Вратарь «Удинезе» на старте сезона-2025/26 отбудет двухмесячную дисквалификацию.

Такое решение принял Федеральный трибунал Италии по дисциплинарным делам. Футболист наказан за «нарушение принципа спортивной честности». Однако его причастность в попытке организовать договорной матч была исключена.

Дисквалификация связана с эпизодом матча «Удинезе» против «Лацио» 11 марта 2024 года. Окойе тогда получил желтую карточку за затяжку времени, а в одной из букмекерских контор именно на это событие были сделаны крупные ставки, что и стало поводом для расследования прокуратуры.

Клуб из Удине сегодня опубликовал заявление, выразив поддержку голкиперу и удовлетворение по поводу того, что были сняты вся обвинения в попытке повлиять на исход матча. В то же время, «Удинезе» ждет публикации мотивировочной части решения трибунала.

К слову, 11 марта 2024 года «Удинезе» обыграл «Лацио» на выезде со счетом 2:1.