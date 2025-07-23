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Вратаря «Удинезе» дисквалифицировали на два месяца

вчера, 13:10

Вратарь «Удинезе» Мадука Окойе на старте сезона-2025/26 отбудет двухмесячную дисквалификацию.

Такое решение принял Федеральный трибунал Италии по дисциплинарным делам. Футболист наказан за «нарушение принципа спортивной честности». Однако его причастность в попытке организовать договорной матч была исключена.

Дисквалификация связана с эпизодом матча «Удинезе» против «Лацио» 11 марта 2024 года. Окойе тогда получил желтую карточку за затяжку времени, а в одной из букмекерских контор именно на это событие были сделаны крупные ставки, что и стало поводом для расследования прокуратуры.

Клуб из Удине сегодня опубликовал заявление, выразив поддержку голкиперу и удовлетворение по поводу того, что были сняты вся обвинения в попытке повлиять на исход матча. В то же время, «Удинезе» ждет публикации мотивировочной части решения трибунала.

К слову, 11 марта 2024 года «Удинезе» обыграл «Лацио» на выезде со счетом 2:1.

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Все комментарии
Шуня771
Шуня771
вчера в 13:45, ред.
Затяжка времени вратарём....
Вот если бы проигрывал Удинезе, тогда можно было что то инкриминировать...
А если предположить, что кто то был уверен в победе победителей?
Тогда смело можно ставить на "затяжку" - любой вратарь будет это делать...
Но самое интересное, как мну понял, вратарь "ни при делах" но 2 месяца получи...?))
Но!
Самый реальный вариант и жизнеспособный прост как всё гениальное.
Зачастую на кухне обвиняют в пропаже сметаны кого?
Правильно - кота!
На продовольственном складе всю пропажу списывают на кого?
Правильно - на мышей!
Но в обеих вариантах морды лоснятся не у кота с мышами, а у повара с кладовщиком...
Так и в нашей истории, просматривается самый простой вариант - судья договорился с собутыльником:
- Ставь в БК "N" на вратаря Удинезе "задержку", да побольше, а мну ему ЖК по любому выпишет!)) А спишут на "кота в воротах"!
s4m2ejpen4un
s4m2ejpen4un
вчера в 13:16
Нужно разобраться и дисквалифицировать пожизненно.
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