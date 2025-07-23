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«Реал» оценивает перспективу трансфера Родри из «Манчестер Сити»

вчера, 12:03

Мадридский «Реал» может попытаться приобрести полузащитника сборной Испании Родри у «Манчестер Сити».

Как сообщает источник, у испанского гранда есть два варианта. Первый – это попытаться сделать предложение в размере 100 миллионов евро в последние дни работы нынешнего трансферного окна. Второй вариант – подождать следующего лета, когда у Родри останется год до завершения нынешнего контракта с «горожанами».

Напомним, что обладатель «Золотого мяча» пропустил большую часть минувшего сезона из-за разрыва крестообразной связки, сыграв в АПЛ лишь три матча.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:49
эх, заманчиво !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:42
Есть ещё и третий вариант: установить на Бернабеу октагон... Вини явно спарринг нужен достойный.)
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 12:11
Или подождать когда Родри перейдёт в Барселону)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:08
Обладатели Золотого мяча должны играть только в реале...
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