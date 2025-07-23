«Реал» оценивает перспективу трансфера Родри из «Манчестер Сити»

Мадридский «Реал» может попытаться приобрести полузащитника сборной Испании Родри у «Манчестер Сити».
Как сообщает источник, у испанского гранда есть два варианта. Первый – это попытаться сделать предложение в размере 100 миллионов евро в последние дни работы нынешнего трансферного окна. Второй вариант – подождать следующего лета, когда у Родри останется год до завершения нынешнего контракта с «горожанами».
Напомним, что обладатель «Золотого мяча» пропустил большую часть минувшего сезона из-за разрыва крестообразной связки, сыграв в АПЛ лишь три матча.