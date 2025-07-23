«Ювентус» и «Порту» обменяются игроками

«Ювентус» купит у «Порту» защитника Жоау Мариу.
По информации источника, сделка по приобретению 25-летнего португальца обойдётся «старой синьоре» в 12 млн евро. В обратном направлении может проследовать 21-летний футболист туринцев Альберто Байо, за которого «драконы» готовы отдать 16 млн евро.
В прошлом сезоне Байо провёл 9 матчей в рамках Серии А. На счету Мариу 27 игр в чемпионате Португалии.
Вчера стало известно о том, что «Ювентус» выкупил у «Порту» полузащитника Франсишку Консейсау.
Юве купил игрока которому 25 лет.
уже понятно, что до игрока, которого в перспективе можно продать
в Англию или ПСЖ за 50 млн, он не вырос и не вырастет никогда.
португашльцы берут игрока с 21 лет, которого через год два при правильном подходе перепродадут за эту котлету в АПЛ
Юве купил игрока которому 25 лет.
уже понятно, что до игрока, которого в перспективе можно продать
в Англию или ПСЖ за 50 млн, он не вырос и не вырастет никогда.
португашльцы берут игрока с 21 лет, которого через год два при правильном подходе перепродадут за эту котлету в АПЛ