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«Ювентус» и «Порту» обменяются игроками

вчера, 12:22

«Ювентус» купит у «Порту» защитника Жоау Мариу.

По информации источника, сделка по приобретению 25-летнего португальца обойдётся «старой синьоре» в 12 млн евро. В обратном направлении может проследовать 21-летний футболист туринцев Альберто Байо, за которого «драконы» готовы отдать 16 млн евро.

В прошлом сезоне Байо провёл 9 матчей в рамках Серии А. На счету Мариу 27 игр в чемпионате Португалии.

Вчера стало известно о том, что «Ювентус» выкупил у «Порту» полузащитника Франсишку Консейсау.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:00
Порту чисто как лохов развели Ювентус.
Юве купил игрока которому 25 лет.
уже понятно, что до игрока, которого в перспективе можно продать
в Англию или ПСЖ за 50 млн, он не вырос и не вырастет никогда.
португашльцы берут игрока с 21 лет, которого через год два при правильном подходе перепродадут за эту котлету в АПЛ
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:31
Админы,а почему бы не ограничить кэфы хотя бы до 5 -ти,интереснее было бы играть.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:27
Ну это дело команд и руководства .
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