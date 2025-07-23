«Ювентус» и «Порту» обменяются игроками

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вчера, 12:22

«Ювентус» купит у «Порту» защитника .

По информации источника, сделка по приобретению 25-летнего португальца обойдётся «старой синьоре» в 12 млн евро. В обратном направлении может проследовать 21-летний футболист туринцев , за которого «драконы» готовы отдать 16 млн евро.

В прошлом сезоне Байо провёл 9 матчей в рамках Серии А. На счету Мариу 27 игр в чемпионате Португалии.

Вчера стало известно о том, что «Ювентус» выкупил у «Порту» полузащитника Франсишку Консейсау.