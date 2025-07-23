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Ледяхов — о возможном трансфере Пальцева: «Ему пора делать следующий шаг»

вчера, 10:52

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о возможном переходе защитника махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева в состав «красно-белых».

Пальцев провёл неплохой сезон в Махачкале. «Спартак» берёт его на перспективу. Он молодой, получил вызов в сборную. Выбор очевиден. Ему уже пора сделать следующий шаг.

Напомним, что вчера появились слухи о трансфере Пальцева в московский клуб.

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Все комментарии
mtvxtjk4v5z4
mtvxtjk4v5z4
вчера в 13:20
Заболотный и Пальцев не дадут спартаку опуститься во вторую восьмерку.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:06
Паспортисты нужны как бы не работала селекционная машина....без них пока никак...
Пальцев не худший из вариантов...
Но парню 25-й год...и Ледяхов слегка приукрасил рассказ о его молодости....
112910415
112910415
вчера в 12:53
пусть делает его
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 12:07, ред.
Ни как не пойму он по амплуа центральный защитник с ростом 176 см....как с таким ростом и центральным...??? Может его на правый фланг хотят , то это уже другое...может и сыграет там лучше Дениса...
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:37
Это всё, чем может помочь Спартаку его бывший игрок? Впрочем Ледяхов играл за красно-белых недолго. Переговоры о трансфере Пальцева уже велись, но были прерваны. Скорее всего из-за слишком эмоциональных высказываний руководства Спартака, связанных с судейским скандалом. Видимо была задета репутация Динамо Махачкала. Случилось то, что случилось... Но выход есть из любой ситуации.
p2jwcej48j5x
p2jwcej48j5x
вчера в 11:04
Зиньковский такой шаг в спартаке сделал.
Гость
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