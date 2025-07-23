Ледяхов — о возможном трансфере Пальцева: «Ему пора делать следующий шаг»

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о возможном переходе защитника махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева в состав «красно-белых».
Пальцев провёл неплохой сезон в Махачкале. «Спартак» берёт его на перспективу. Он молодой, получил вызов в сборную. Выбор очевиден. Ему уже пора сделать следующий шаг.
Напомним, что вчера появились слухи о трансфере Пальцева в московский клуб.
Пальцев не худший из вариантов...
Но парню 25-й год...и Ледяхов слегка приукрасил рассказ о его молодости....
Пальцев не худший из вариантов...
Но парню 25-й год...и Ледяхов слегка приукрасил рассказ о его молодости....