Ледяхов — о возможном трансфере Пальцева: «Ему пора делать следующий шаг»

Бывший футболист «Спартака» высказался о возможном переходе защитника махачкалинского «Динамо» в состав «красно-белых».

Пальцев провёл неплохой сезон в Махачкале. «Спартак» берёт его на перспективу. Он молодой, получил вызов в сборную. Выбор очевиден. Ему уже пора сделать следующий шаг.