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Защитник «Краснодара» Диего: «Мне всё нравится в клубе»

вчера, 10:41

Защитник «Краснодара» Диего рассказал о том, как относится к слухам о своём уходе из команды.

Уйду ли я в другой клуб? Думаю, это вопрос скорее к нашему президенту. Это по его части. С моей стороны я могу гарантировать, что буду играть как можно лучше, выкладываться в каждой игре и помогать команде. Меня здесь очень хорошо приняли, мне очень нравится в клубе. Я невероятно благодарен всему «Краснодару» за прошедший год, который привёл к титулу.

Напомним, что Диего перешёл в «Краснодар» из «Сан-Паулу» летом 2024 года. В сезоне-2024/25 он сыграл 28 матчей в Российской Премьер-Лиге и забил 1 гол.

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:26
Многие уходят из-за закрытых аэропортов. Алонсо например провел фантастический сезон 23/24 и ушел потому что надоело жить в транспорте
t44ydsbupeeu
t44ydsbupeeu
вчера в 11:06
Особенно зарплата нравится.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:46
Было бы удивительно если бы этого не было.
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