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Пато: «Анчелотти способен выиграть чемпионат мира со сборной Бразилии»

вчера, 11:47

Бывший нападающий «Милана» и сборной Бразилии Пато высказался о том, смогут ли бразильцы под руководством тренера Карло Анчелотти выиграть чемпионат мира 2026 года.

Для нас, бразильцев, большая честь иметь такого успешного тренера. Карло всегда будет для меня особенным человеком, потому что он привёл меня в «Милан» и помог мне вырасти. Находиться на посту в сборной Бразилии — это огромное давление, но если кто-то и может с ним справиться и добиться результата, так это Анчелотти. Он способен выиграть чемпионат мира.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 14:44
Способен, но не в бразильском стиле. Хотя, самим бразильцам уже всё равно, в каком стиле станут чемпионами мира...
sh9jwrvd69nr
sh9jwrvd69nr
вчера в 12:13
Конечно может, они традиционно сильны
Comentarios
Comentarios
вчера в 11:50
Как в рекламе Папа может
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