Пато: «Анчелотти способен выиграть чемпионат мира со сборной Бразилии»

Бывший нападающий «Милана» и сборной Бразилии высказался о том, смогут ли бразильцы под руководством тренера выиграть чемпионат мира 2026 года.

Для нас, бразильцев, большая честь иметь такого успешного тренера. Карло всегда будет для меня особенным человеком, потому что он привёл меня в «Милан» и помог мне вырасти. Находиться на посту в сборной Бразилии — это огромное давление, но если кто-то и может с ним справиться и добиться результата, так это Анчелотти. Он способен выиграть чемпионат мира.