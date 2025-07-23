Артета: «У нас есть нужные качества для победы в Английской Премьер-Лиге»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о фаворитах чемпионской гонки в АПЛ.
Сейчас я вижу в команде правильный баланс с точки зрения сочетания опыта и молодости, зрелости и жажды победы. Все эти составляющие у нас есть. Дело в том, что в лиге находятся ещё 6-8 клубов, которые стремятся к первому месту. А чемпионом станет только один. Нам нужно сосредоточиться на себе, на том, что мы можем сделать, чтобы добиться желаемого успеха. Необходимо заложить правильную основу и принципы на предсезонке, чтобы команда подошла к началу сезона в наилучшей форме и максимальной готовности.
Напомним, что лондонцы не становились чемпионами Английской Премьер-Лиги с 2004 года.
требующая больших вложений.
еще во внимание, что Арсенал на момент прихода Микеля, была самой кризисной командой из топ-6, в которой проблемы из года в год наслаивались
и команда дрейфовала куда ей прибиться.
как это сейчас МЮ.
но теперь есть большие вложения.
есть сильные новички, есть глубина состава.
пришло время побеждать.
посмотрим, что сделает Микель Артета.
требующая больших вложений.
еще во внимание, что Арсенал на момент прихода Микеля, была самой кризисной командой из топ-6, в которой проблемы из года в год наслаивались
и команда дрейфовала куда ей прибиться.
как это сейчас МЮ.
но теперь есть большие вложения.
есть сильные новички, есть глубина состава.
пришло время побеждать.
посмотрим, что сделает Микель Артета.