Артета: «У нас есть нужные качества для победы в Английской Премьер-Лиге»

Главный тренер «Арсенала» высказался о фаворитах чемпионской гонки в АПЛ .

Сейчас я вижу в команде правильный баланс с точки зрения сочетания опыта и молодости, зрелости и жажды победы. Все эти составляющие у нас есть. Дело в том, что в лиге находятся ещё 6-8 клубов, которые стремятся к первому месту. А чемпионом станет только один. Нам нужно сосредоточиться на себе, на том, что мы можем сделать, чтобы добиться желаемого успеха. Необходимо заложить правильную основу и принципы на предсезонке, чтобы команда подошла к началу сезона в наилучшей форме и максимальной готовности.