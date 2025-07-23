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Артета: «У нас есть нужные качества для победы в Английской Премьер-Лиге»

вчера, 09:45

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о фаворитах чемпионской гонки в АПЛ.

Сейчас я вижу в команде правильный баланс с точки зрения сочетания опыта и молодости, зрелости и жажды победы. Все эти составляющие у нас есть. Дело в том, что в лиге находятся ещё 6-8 клубов, которые стремятся к первому месту. А чемпионом станет только один. Нам нужно сосредоточиться на себе, на том, что мы можем сделать, чтобы добиться желаемого успеха. Необходимо заложить правильную основу и принципы на предсезонке, чтобы команда подошла к началу сезона в наилучшей форме и максимальной готовности.

Напомним, что лондонцы не становились чемпионами Английской Премьер-Лиги с 2004 года.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:52
вперёд, храбрые воины !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:43
с момента прихода Артеты началась тотальная перестройка команды,
требующая больших вложений.
еще во внимание, что Арсенал на момент прихода Микеля, была самой кризисной командой из топ-6, в которой проблемы из года в год наслаивались
и команда дрейфовала куда ей прибиться.
как это сейчас МЮ.
но теперь есть большие вложения.
есть сильные новички, есть глубина состава.
пришло время побеждать.
посмотрим, что сделает Микель Артета.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 10:25
Артета перед началом каждого нового сезона АПЛ произносит одну и ту же по смыслу речь. Он убеждает нас в том, что вот теперь Арсенал готов к борьбе за титулы. Действительно, Канониры всегда хорошо играют на старте, а весной полностью проваливают финиш. Тренер так и не смог выяснить, почему это происходит.
DERBY COUNTY
DERBY COUNTY
вчера в 09:46
Началось в колхозе утро!
Гость
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