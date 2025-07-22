Тони Кроос назвал Родри самым полезным игроком в мировом футболе

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос назвал испанского хавбека «Манчестер Сити» Родри самым полезным игроком в мировом футболе.
Немец подчеркнул, что роль опорных полузащитников очень часто недооценивают:
Обратите внимание на то, что случилось с «Манчестер Сити» в прошлом сезоне, когда Родри получил травму. Дело в том, что хорошего оборонительного полузащитника оценивают по достоинству только тогда, когда его нет. Когда такой игрок присутствует на поле, то он делает важную работу и остается в тени, однако у команды все в порядке, и нападающие спокойно решают исходы матчей.
В прошлом сезоне Родри сыграл лишь три матча в АПЛ из-за разрыва крестообразной связки. «Манчестер Сити» только на финише сезона гарантировал себе путевку в Лигу чемпионов, заняв третье место.