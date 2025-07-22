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Тони Кроос назвал Родри самым полезным игроком в мировом футболе

сегодня, 00:37

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос назвал испанского хавбека «Манчестер Сити» Родри самым полезным игроком в мировом футболе.

Немец подчеркнул, что роль опорных полузащитников очень часто недооценивают:

Обратите внимание на то, что случилось с «Манчестер Сити» в прошлом сезоне, когда Родри получил травму. Дело в том, что хорошего оборонительного полузащитника оценивают по достоинству только тогда, когда его нет. Когда такой игрок присутствует на поле, то он делает важную работу и остается в тени, однако у команды все в порядке, и нападающие спокойно решают исходы матчей.

В прошлом сезоне Родри сыграл лишь три матча в АПЛ из-за разрыва крестообразной связки. «Манчестер Сити» только на финише сезона гарантировал себе путевку в Лигу чемпионов, заняв третье место.

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Все комментарии
q79zfwa2vh2u
q79zfwa2vh2u
сегодня в 08:35
Родри рабочая лошадка, игрок очень полезный,таких мало в наше время
Alex_67
Alex_67
сегодня в 06:46
Это мнение человека, который хорошо разбирается в футболе. Можно с его точкой зрения и не соглашаться.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:35
Тони знает о чём говорит... без него Реал провалил сезон...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:41
Вполне возможно. У каждого своё мнение.
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