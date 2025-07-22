Тони Кроос назвал Родри самым полезным игроком в мировом футболе

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии назвал испанского хавбека «Манчестер Сити» самым полезным игроком в мировом футболе.

Немец подчеркнул, что роль опорных полузащитников очень часто недооценивают:

Обратите внимание на то, что случилось с «Манчестер Сити» в прошлом сезоне, когда Родри получил травму. Дело в том, что хорошего оборонительного полузащитника оценивают по достоинству только тогда, когда его нет. Когда такой игрок присутствует на поле, то он делает важную работу и остается в тени, однако у команды все в порядке, и нападающие спокойно решают исходы матчей.