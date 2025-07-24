Исак уведомил «Ньюкасл» о желании уйти, швед всё ещё интересен «Ливерпулю»

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вчера, 14:55

Нападающий сборной Швеции уведомил «Ньюкасл» о желании сменить клуб нынешним летом.

Ранее стало известно, что форвард не полетел с командой в предсезонный тур по Азии, однако пресс-служба «сорок» объяснила это небольшой травмой.

По сведениям источника, Исак не начинал переговоров с аравийским «Аль-Хилялем», однако может уйти в «Ливерпуль». Хотя чемпионы Англии уже оформили дорогостоящий трансфер из франкфуртского «Айнтрахта», у «красных» могут появиться деньги на форварда «Ньюкасла» в случае продажи в «Баварию».