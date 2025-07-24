Исак уведомил «Ньюкасл» о желании уйти, швед всё ещё интересен «Ливерпулю»

Нападающий сборной Швеции Александер Исак уведомил «Ньюкасл» о желании сменить клуб нынешним летом.
Ранее стало известно, что форвард не полетел с командой в предсезонный тур по Азии, однако пресс-служба «сорок» объяснила это небольшой травмой.
По сведениям источника, Исак не начинал переговоров с аравийским «Аль-Хилялем», однако может уйти в «Ливерпуль». Хотя чемпионы Англии уже оформили дорогостоящий трансфер Уго Экитике из франкфуртского «Айнтрахта», у «красных» могут появиться деньги на форварда «Ньюкасла» в случае продажи Луиса Диаса в «Баварию».
2. Не гарантий, что Экитике будет так же хорошо забивть в АПЛ? Так это можно сказать про каждого новичка, не только про Уго. Первый сезон в новой команде/чемпионате многим трудно дается
Я же верю в то, что Слот и Ко отлично понимают, что делают. Знают кого покупать и когда покупать. Ведь именно при Арне многие игроки раскрылись по новому и выдали крутой сезон 24/25. Уверен, новички будут только прогрессировать. Все в их руках. Нам остается только наблюдать.
Всем добра.
2. Не гарантий, что Экитике будет так же хорошо забивть в АПЛ? Так это можно сказать про каждого новичка, не только про Уго. Первый сезон в новой команде/чемпионате многим трудно дается
Я же верю в то, что Слот и Ко отлично понимают, что делают. Знают кого покупать и когда покупать. Ведь именно при Арне многие игроки раскрылись по новому и выдали крутой сезон 24/25. Уверен, новички будут только прогрессировать. Все в их руках. Нам остается только наблюдать.
Всем добра.