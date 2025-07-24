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Исак уведомил «Ньюкасл» о желании уйти, швед всё ещё интересен «Ливерпулю»

вчера, 14:55

Нападающий сборной Швеции Александер Исак уведомил «Ньюкасл» о желании сменить клуб нынешним летом.

Ранее стало известно, что форвард не полетел с командой в предсезонный тур по Азии, однако пресс-служба «сорок» объяснила это небольшой травмой.

По сведениям источника, Исак не начинал переговоров с аравийским «Аль-Хилялем», однако может уйти в «Ливерпуль». Хотя чемпионы Англии уже оформили дорогостоящий трансфер Уго Экитике из франкфуртского «Айнтрахта», у «красных» могут появиться деньги на форварда «Ньюкасла» в случае продажи Луиса Диаса в «Баварию».

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 19:43
Такими темпами страховать кого-то из пары ВВД - Конате будут Гакпо, Экитике и Нуньес, если не уйдёт... Ну и Собослая можно туда же
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev ответ lk_483777 (раскрыть)
вчера в 17:22
Думаю, что цена в 150 миллионов за Исака адекватная. На трансфермаркте он стоит 120 миллионов. Это на 30 меньше. Экитике Ливерпуль купил за 95 миллионов. На трансфермаркте его цена 75 миллионов. Это на 20 меньше. Разница небольшая. Швед уже доказал свою состоятельность в АПЛ и нет сомнений что он продолжит забивать в отличии от француза. Из Айнтрахта уже есть масса примеров игроков, которые были там бомбардирами, но после перехода в ТОП клубы проваливались: Мармуш, Коло Муани, Йович, Андре Силва, Аллер. Ливерпуль не захотел учиться на чужих ошибках, придется на своих.
lk_483777
lk_483777 ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
вчера в 16:42, ред.
1. Ливерпуль не пожадничал. Это Ньюкасл специально поднял цену за рамки приличия, чтобы Исака не купили. У них это удалось. Вот если бы купили за 150млн+, красных бы все высмеяли, т.к. это развод чистой воды.
2. Не гарантий, что Экитике будет так же хорошо забивть в АПЛ? Так это можно сказать про каждого новичка, не только про Уго. Первый сезон в новой команде/чемпионате многим трудно дается
Я же верю в то, что Слот и Ко отлично понимают, что делают. Знают кого покупать и когда покупать. Ведь именно при Арне многие игроки раскрылись по новому и выдали крутой сезон 24/25. Уверен, новички будут только прогрессировать. Все в их руках. Нам остается только наблюдать.
Всем добра.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:28
Надеюсь, Исак не собирается повторять ошибки Дьекереша. Спортинг тогда лишь пообещал серьёзные проблемы любителю демаршей. Арсенал отлично уладил все вопросы. Ньюкасл в состоянии поступить более сурово, если игрок вдруг захочет проявить свой характер. Все проблемы нужно решать цивилизованным образом.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:22
Похоже Сорокам придётся его продавать
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:14, ред.
И ещё не купили защитника Гуэхи...ведь Конате уйдет в Реал..или ПСЖ
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:14
Красные уже потратили 350 млн))) больше всех.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:12
Шведу лучше остаться в Ньюкасле. Здесь он главная звезда и лидер команды. Возможно, идут переговоры о новом контракте с повышением зарплаты Исака
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 15:11
У них деньги остались с продажи Коутиньо)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:11
Ливеру уже не нужен по идее. Может быть Реалу подошел бы
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:11
Интересно, как теперь Ливерпуль решает правила ФФП.
Недавно на МанСити были недовольны
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 15:00
Думаю, Ливерпуль не будет покупать Исака так как уже сделал свой выбор в пользу Экитике. В Ливерпуле пожадничали и решили взять игрока что подешевле, но как говорится: скупой платит дважды. Сомневаюсь, что Экитике будет забивать в АПЛ также много как у него это получалось в Бундеслиге.
SHEARER
SHEARER
вчера в 14:58
Давай, УЁ......
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