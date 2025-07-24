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Грилиш прилетел в Италию для подписания контракта с «Наполи»

вчера, 14:14

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш прилетел в Неаполь.

По информации источника, 29-летний футболист собирается обсудить подписание контракта с клубом «Наполи». Сообщается, что игрок хочет присоединиться к своему бывшему одноклубнику Кевину Де Брюйне, который ранее перешёл в итальянскую команду из состава «горожан».

В прошедшем сезоне Грилиш сыграл 20 матчей в Английской Премьер-Лиге, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.

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Tommy Q
Tommy Q
вчера в 19:30
Конте не стал выдумывать и собрал атакующую группу из АПЛки - Грилиш, КДБ, Гилмор, МакТоминей, Лукаку

Если машина заведется и поедет - они всех вынесут в Серии А, могут и в ЛЧ пошуметь
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 16:01
Чё то Наполи решил всех сбитых летчиков МС себе забрать
112910415
112910415
вчера в 14:32
рискованное это дело
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:16
Лишь бы на медосмотр трезвый пришел, тогда все получится)))
Гость
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