Грилиш прилетел в Италию для подписания контракта с «Наполи»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш прилетел в Неаполь.
По информации источника, 29-летний футболист собирается обсудить подписание контракта с клубом «Наполи». Сообщается, что игрок хочет присоединиться к своему бывшему одноклубнику Кевину Де Брюйне, который ранее перешёл в итальянскую команду из состава «горожан».
В прошедшем сезоне Грилиш сыграл 20 матчей в Английской Премьер-Лиге, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.
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