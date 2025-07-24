«Реал» приглашает обладателя «Золотого мяча». Самое сложное решение в карьере Родри

1753354670

24 июля 2025, 13:57

Изучим аргументы футболиста.

Хаби Алонсо хочет видеть в «Реале» опорника мирового уровня. Тчуамени часто помогал в обороне, но к Орельену хватало претензий в центре поля. Перес не фанат французского футболиста. Год назад, когда «Ливерпуль» искал опорника, Тчуамени был в их списке, но мадридцы запросили слишком много денег. Теперь новый тренер «Реала» Алонсо попросил подписать Родри. Хаби оценил других кандидатов, вроде Субименди, но нужен проверенный элитный полузащитник. Вальверде и Беллингем, когда Джуд завершит восстановление после операции на плече, могут стать напарниками Родри. Алонсо знаком с экс-игроком «Атлетико», личные переговоры в разгаре. Но оценим трансфер через оптику футболиста. Стоит ли обладателю «Золотого мяча» Родри возвращаться домой?

Против сделки. «Реал» в опасной фазе истории

Каземиро, Модрич и Кроос побеждали слишком часто. Уход Роналду не лишил «Реал» наслаждений в Лиге чемпионов. Команда была невероятно успешной. Весной мадридцы выбили «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов, но проиграли «Арсеналу». Хаби Алонсо хочет в свой финал Лиги чемпионов как тренер, но «сливочные» в опасной фазе. У них много новых защитников – три из четырех. В атаке нет четкости, Винисиус и Родриго в плохой форме, а Мбаппе вручили десятый номер и приказывают играть в центре с неудобными напарниками. Алонсо нужен Родри, но зачем хавбеку проблемный «Реал»? Надо подумать. В идеале игрок может привнести баланс. Но у Каземиро не получилось превратить МЮ в чемпионов Англии, а Родри может не заиграть в «Реале». Если вся команда развалится, начнутся ссоры, а Хаби Алонсо не справится с давлением.

За трансфер. Родри выиграл всё в Манчестере

Кубок чемпионов, медали АПЛ и «Золотой мяч» в коллекции игрока. Родри можно завтра завершить карьеру, и его поставят рядом с Модричем, Недведом и Маттеусом. Немногие центральные хавбеки выигрывали «Золотой мяч», Родри вошел в историю. «Манчестер Сити» перестраивается, это риск провести несколько неудачных сезонов. Хотя у «Реала» тоже кадровая революция в защите и новый тренер, в Мадриде великий клуб и везучий проект. Сложная травма поставила карьеру Родри на паузу. Пока он лечился, Гвардиола мог продумать игру без испанца. Понятно, что никто в здравом уме не хочет потерять 29-летнего обладателя «Золотого мяча». Мастера ценят Родри. С другой стороны, в «Манчестер Сити» допускали его уход. «Горожане» не хотят прощаться с Родри, но он столько всего для клуба сделал, что нет права блокировать сделку. В этом особенность ситуации.

Против сделки. Мастерство тренера Гвардиолы

Алонсо может стать великим тренером, а Гвардиола уже один из величайших наставников в истории. Его провал совпал с травмой Родри. Многие связали события, но хавбек вернулся. «Манчестер Сити» допустил ошибки на Клубном чемпионате мира. Вылет от «Аль-Хиляля» – дикий результат. Будут злее в АПЛ . В Манчестере привычная обстановка и задачи, а Родри прекрасно понимает ценность тренера. Неудача Алонсо может запустить серию плохих ставок в «Реале». Перес не всегда был мастером подбора тренеров. А в «Манчестер Сити» уже есть Гвардиола. Не стоит отправлять Хосепа на пенсию раньше времени. Испанцу всего 54 года, он очень рано начал выигрывать большие кубки. Моложавый дедушка Хосеп хочет перестроить «Манчестер Сити», для чего ему нужен любимчик Родри.

За трансфер. Мадрид – родной город футболиста

Стандартный аргумент, когда футболисту предлагают вернуться домой. Родная культура, кухня и язык. Родри – неглупый парень. Он учился в университете, причем не фиктивно. Хавбек живет с девушкой, у неё диплом хирурга. Лаура Иглесиас вряд ли практиковала в Англии, её карьера – аргумент за переезд в Мадрид. У пары пока нет детей, но их тоже лучше воспитывать в окружении бабушек и дедушек. Родственники проголосуют за родной Мадрид против бледного Манчестера. Родри давно зовут домой друзья, интерес «Реала» не возник на ровном месте. Год назад говорили о желании Переса заполучить хавбека. Тогда «Реал» вложил деньги в подъемные для Мбаппе. Были расходы, связанные с реконструкцией «Сантьяго Бернабеу». Этим летом никто не остановит Переса, если получат добро от Родри.

Против сделки. Перестройка в «Манчестер Сити»

Этот аргумент можно развернуть в другую сторону. Но если Родри изнутри видит потенциал команды с Рейндерсом, Шерки и Мармушем, то нет смысла рисковать. Если перестройка в «Манчестер Сити» кажется игроку логичной, то надо отказать «Реалу». В мире есть футболисты с подобным опытом, не все они пожалели. Месси точно не горевал, что его отец не договорился с мадридцами. Хотя те встречи скорее были формой шантажа «Барселоны». Родри может остаться в «Манчестер Сити», поверив в обновленный проект Гвардиолы. «Горожане» точно входят в список сильнейших команд мира. Причем сейчас они мечтают создать дико атакующий проект. Есть отличия от удушливой рациональной команды с победой в Лиге чемпионов. Родри интересно играть в футбол, АПЛ и «Манчестер Сити» ему подходят.

За трансфер. Величие и шарм мадридского «Реала»

Шарм «Реала» манит лучших футболистов. Иногда их ждёт разочарование, как бразильцев Диди и Кака в разных столетиях. Но в мире всего несколько клубов подобного масштаба. «Реалу» сложно отказать. «Манчестер Сити» не может выдумать великую историю. Одно дело быть лидером команды с пустыми местами на трибунах, и другое – ключевым звеном в «Реале», который нуждается в вожаках после ухода ветеранов. Родри не будут сильнее ценить дома. Перес традиционно игнорирует вклад хавбеков. Президент «Реала» не держался за Каземиро и Макелеле. Но Родри свой для Переса. «Реал» нуждается в парочке испанцев, поскольку их в основе немного. Карвахаль уйдет на второй план. Хёйсену и Каррерасу ещё нужно закрепиться, как и форварду Гарсии. Родри на ином уровне, «Реал» готов щедро заплатить за суперзвезду.