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Ещё два клуба включились в борьбу за подписание Рахима Стерлинга

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artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 13:52
Я всегда называл и считал Стерлинга ,,всадником без головы".
Взял мяч, опустил голову и побежал через кучу игроков соперника.
Эффектно, а смысл?
Вот и ,,борьба" за него такая же...
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:21
Мне кажется, слухи о борьбе слишком преувеличены
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