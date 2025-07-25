Ещё два клуба включились в борьбу за подписание Рахима Стерлинга

Нападающий Рахим Стерлинг покинет «Челси» этим летом.
Как сообщается, оформить трансфер форварда хотят «Наполи» и «Фулхэм».
Ранее стало известно об интересе к Стерлингу из Бундеслиги.
Нападающий Рахим Стерлинг покинет «Челси» этим летом.
Как сообщается, оформить трансфер форварда хотят «Наполи» и «Фулхэм».
Ранее стало известно об интересе к Стерлингу из Бундеслиги.
Взял мяч, опустил голову и побежал через кучу игроков соперника.
Эффектно, а смысл?
Вот и ,,борьба" за него такая же...
Взял мяч, опустил голову и побежал через кучу игроков соперника.
Эффектно, а смысл?
Вот и ,,борьба" за него такая же...