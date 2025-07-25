«Фламенго» находится на финальной стадии подписания Карраскаля

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вчера, 09:34

«Фламенго» решил вопрос с трансфером полузащитника «Динамо» .

Бразильский клуб почти достиг соглашения с игроком, и теперь всё зависит от агента колумбийца Родриго Лопеса, который будет вести переговоры непосредственно с руководством «Динамо».

Также подчеркивается, что «Фламенго» близок к подписанию не только Карраскаля, но и защитника «Милана» Эмерсона, а также вингера «Атлетико» Самуэла Лино.