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«Фламенго» находится на финальной стадии подписания Карраскаля

вчера, 09:34

«Фламенго» решил вопрос с трансфером полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля.

Бразильский клуб почти достиг соглашения с игроком, и теперь всё зависит от агента колумбийца Родриго Лопеса, который будет вести переговоры непосредственно с руководством «Динамо».

Также подчеркивается, что «Фламенго» близок к подписанию не только Карраскаля, но и защитника «Милана» Эмерсона, а также вингера «Атлетико» Самуэла Лино.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 10:52
Добрый день!
Для Фламенго, однозначно отличный вариант, но для Динамо потеря. Не понимаю, о чем думало руководство Динамо, когда решило его продать. Остаться с одним нестабильным Бителло- неоправданный риск... Если это только не решение самого Карпина, то для меня лично- ничего удивительного...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 10:31
Думаю, для Хорхе это станет хорошим решением - клуб высокого уровня, тем более что бразильская высшая лига сильнее российской, а южноамериканский футбол ему родной.
upjp5ygudap6
upjp5ygudap6
вчера в 09:55
Поиграл у нас теперь в Фламенго!
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