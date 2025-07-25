«Фламенго» находится на финальной стадии подписания Карраскаля

«Фламенго» решил вопрос с трансфером полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля.
Бразильский клуб почти достиг соглашения с игроком, и теперь всё зависит от агента колумбийца Родриго Лопеса, который будет вести переговоры непосредственно с руководством «Динамо».
Также подчеркивается, что «Фламенго» близок к подписанию не только Карраскаля, но и защитника «Милана» Эмерсона, а также вингера «Атлетико» Самуэла Лино.
Для Фламенго, однозначно отличный вариант, но для Динамо потеря. Не понимаю, о чем думало руководство Динамо, когда решило его продать. Остаться с одним нестабильным Бителло- неоправданный риск... Если это только не решение самого Карпина, то для меня лично- ничего удивительного...
Для Фламенго, однозначно отличный вариант, но для Динамо потеря. Не понимаю, о чем думало руководство Динамо, когда решило его продать. Остаться с одним нестабильным Бителло- неоправданный риск... Если это только не решение самого Карпина, то для меня лично- ничего удивительного...