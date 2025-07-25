Шешко может заменить Исака в «Ньюкасле»

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вчера, 10:13

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Ньюкасл» рассматривает 22-летнего нападающего «РБ Лейпциг» как возможную замену , который может перейти в «Ливерпуль».

У словенца имеется устное соглашение с «быками», позволяющее ему перейти в любой из клубов за сумму около 70–80 млн евро, дополнительно с бонусами от 5 до 10 миллионов.

От «Арсенала» немцы требовали за Шешко 100 млн евро, в результате «канониры» решили подписать Виктора Дьёкереша из «Спортинга» за 63,5+10 миллионов евро.