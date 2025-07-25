Шешко может заменить Исака в «Ньюкасле»

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Ньюкасл» рассматривает 22-летнего нападающего «РБ Лейпциг» Беньямина Шешко как возможную замену Александеру Исаку, который может перейти в «Ливерпуль».
У словенца имеется устное соглашение с «быками», позволяющее ему перейти в любой из клубов за сумму около 70–80 млн евро, дополнительно с бонусами от 5 до 10 миллионов.
От «Арсенала» немцы требовали за Шешко 100 млн евро, в результате «канониры» решили подписать Виктора Дьёкереша из «Спортинга» за 63,5+10 миллионов евро.