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Шешко может заменить Исака в «Ньюкасле»

вчера, 10:13

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Ньюкасл» рассматривает 22-летнего нападающего «РБ Лейпциг» Беньямина Шешко как возможную замену Александеру Исаку, который может перейти в «Ливерпуль».

У словенца имеется устное соглашение с «быками», позволяющее ему перейти в любой из клубов за сумму около 70–80 млн евро, дополнительно с бонусами от 5 до 10 миллионов.

От «Арсенала» немцы требовали за Шешко 100 млн евро, в результате «канониры» решили подписать Виктора Дьёкереша из «Спортинга» за 63,5+10 миллионов евро.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 14:04
У всех доходы сильно повысились. Каждый клуб после окончания сезона зарабатывает от лиги около 200 млн $. Плюс ещё свои спонсоры итд
AKH
AKH
вчера в 12:03
Рад что Ливер так знатно усиливается. Но куда они собираются ставить Исака и Уго?
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:27
Что-то не торопится Ливерпуль покупать Исака... А может они хотят это сделать на флажке, так солиднее. Кстати, а что сейчас в Англии с ФФП? Почти все клубы много тратят. Или у каждого есть резервный фонд - на выплату штрафов? Один Эвертон рассчитается по старинке, набранными очками?
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:20
Время покажет кто кого и как заменит .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:19
Неплохой вариант для замены бунтаря...
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