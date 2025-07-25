Один из лучших бомбардиров АПЛ бунтует. Сага вокруг Исака раскручивается – швед хочет к чемпиону

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25 июля 2025, 10:03

Новая серия трансферных разборок.

Исак закрепился в статусе звезды лиги

Темпы развития Исака опережают «Ньюкасл». «Сороки» только обжились среди гигантов – «Ман Сити», «Арсенала», «Ливерпуля», «Челси». И то могут просесть, как только «горожане» и «канониры» вернутся в праймовую форму. Даже минувший сезон коллектив Эдди Хау провёл неровно – при этом всё же финишировал в топ-5, получил путёвку в Лигу чемпионов.

В запредельной конкуренции новому топ-клубу было крайне важно найти игрока, вокруг которого будет можно выстраивать проект. По-настоящему элитного исполнителя. Таким для «Ньюкасла» стал Александер Исак. При этом «сорокам» всё тяжелее соответствовать уровню своего нападающего.

Швед уже на второй сезон в составе команды начал бороться за статус лучшего бомбардира лиги. По итогам сезона-23/24 он уступил лишь Палмеру и Холанду, а в минувшем розыгрыше стал уже вторым (23 гола) – опередил норвежца и уступил лидерство лишь праймовому Салаху. Александер забивал победные мячи в топ-матчах с «Тоттенхэмом» (причём дважды), «Арсеналом», МЮ , творил топ-перформансы с «Вулвс» (дубль и ассист) и т.д. Отдельный разговор – Кубок английской лиги, где Исак был ключевой фигурой в полуфинале с «Арсеналом» и забил победный мяч «Ливерпулю» в финале.

На данный момент «Ньюкаслу» Исак нужен гораздо больше, чем Исаку «Ньюкасл».

Второе ТО подряд не отпускают в клубы с чемпионскими амбициями

И ведь к «сорокам» вопросов нет – руководство действует в интересах клуба, проект не должен потерять свой главный актив, если рассчитывает развиваться, а не просто развивать игроков на продажу. Но в случае с Исаком это делать всё сложнее. За ним приходили и раньше – тот же МЮ рассматривал кандидатуру форварда. При этом в последнее время претенденты гораздо более именитые – и более упорные. Зимой за Исаком приходил «Арсенал». Артете давно не хватает элитного нападающего – с момента, как «канониры» включились в борьбу за титул (три года назад), селекционеры так и не решили эту проблему. «Ньюкасл» тогда выкатил оверпрайс в 150 миллионов фунтов, так что «Арсенал» охладел.

В межсезонье усилением занялся «Ливерпуль». Мерсисайдцы, только взявшие титул, почувствовали угрозу от активного на рынке «Арсенала» – два топ-клуба ввязались в гонку вооружений. Слот, уже получивший Вирца в центр поля, Фримпонга на фланг и Керкеза для глубины состава, перешёл к поиску форварда – Исака оценили как идеальное усиление. Переговоры по тому же сценарию – «красные» были готовы выкатить порядка 100 миллионов фунтов, «сороки» потребовали те же 150+. В итоге мерсисайдцы переключились на другого футболиста.

Шведу надоело

Морально тяжело чувствовать, что перерос команду – и оставаться в ней. Александер чувствует, что на него есть спрос от действующего чемпиона и от клуба, который за титул собирается бороться. Он уже прилично поиграл в АПЛ и понимает свою конкурентоспособность – понимает и то, что «Ньюкасл» не может в ближайшей перспективе дать ему то, на что он рассчитывает. «Сороки» точно не включатся в борьбу за титул, пока в разборках участвуют «Ливерпуль», «Арсенал», «Ман Сити» – состав этих грандов по стоимости перевалил за 1,1 миллиарда евро, состав «Ньюкасла» – вдвое дешевле. Ради чего оставаться.

По последним данным, на фоне возросшего интереса футболист задумался о финансовых запросах на случай переговоров по новому контракту с «сороками» – отмечается, что в случае продления форвард будет рассчитывать на 15,6 млн фунтов за сезон. Для руководства это слишком высокие требования – это бы разрушило нынешнюю структуру зарплат в команде.

Швед пошёл ещё дальше – и сообщил «Ньюкаслу», что хочет покинуть клуб и собирается рассмотреть варианты. Футболист уже не играл, когда «сороки» получили 0:4 от «Селтика». Хау досрочно отправил исполнителя домой – и тогда говорилось, что это связано с желанием уберечь игрока от информационного шума вокруг его потенциального трансфера. После этого не полетел с командой в Сингапур – там начнётся предсезонный тур «Ньюкасла» по Азии. Причина уже другая – клуб сообщает, что у Александера микроповреждение. В любом случае такое стечение обстоятельств – это странно.

Поздно спохватился – но это может сработать

Стоило начать саботаж раньше, как это сделал, например, Дьёкереш. На Виктора тоже вышел топ-клуб АПЛ – «Арсенал». И как только «Спортинг» начал торговаться, футболист не поехал с лиссабонцами на сборы. Теперь же что у тех же «канониров», что у «Ливерпуля» сделки по форвардам в работе – мерсисайдцы сконцентрировались на Уго Экитике из «Айнтрахта». Немцы выставили куда более адекватные условия. Можно сказать, момент упущен – оба претендента на Исака уже прилично потратились на усиление и не готовы идти на условия «Ньюкасла».

В то же время вероятность сделки всё же остаётся – хоть она и стала призрачной. «Ливерпуль» всё ещё готов рассмотреть приобретение Александера, несмотря на недавнее подписание Экитике. При этом развитие переговоров зависит от «Ньюкасла» – согласится ли клуб отпустить лидера. Вдобавок предложение от «крансых» будет возможно лишь в случае, если не удастся удержать Луиса Диаса.