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«Реал» намерен отдать Эндрика в аренду, бразилец не хочет уходить

вчера, 12:26

«Реал» намерен отдать в аренду нападающего Эндрика.

В мадридском клубе считают, что сейчас более подходящим для команды футболистом является Гонсало Гарсия.

Сам Эндрик хочет остаться в «Реале», он считает, что сможет повторить путь Винисиуса Жуниора.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 20:19, ред.
Виталь.
Технически парень одарённый. Я это понял, когда он шведой на ведении забил голешник во вратарский угол обводящим ударом. Очень было эффектно и сложно по исполнению, но пацан сдюжил. Матч вот только не помню какой...

Поле не видит ? Ну так ты же сам правильно сказал , что это не его "болезнь", а элементарный дефицит игрового времени и тактической выучки. Всё это поправимо и "лечится".
Incredulous
Incredulous ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:32
Макс, ты игру Эндрика видел? Это физически одаренный парень, с нулевым футбольным интеллектом. Из серии бей - беги. У него абсолютно в любой ситуации один сценарий - ударить по воротам, из любого положения. Пацан вообще не видит партнёров по команде, даже если они в мега выгодной позиции, а он в неудобной, он всё равно ударит по воротам сам.

Справедливости ради, конечно, нужно учесть тот факт, что им никто не занимался. Анчелотти давно "забил" на молодеж. Но все же, если сравнивать Эндрика и Гарсию, то испанец на две головы выше бразильца, и в игровом и в буквальном смысле)
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev ответ Qvincy30 (раскрыть)
вчера в 14:49
Думаю, нежелание идти в аренду показывает его нежелание играть. Эндрику дали понять, что на него не рассчитывают, но он все равно захотел остаться в Реале. Мбаппе - это железный игрок старта, на подмену ему будет Гарсиа, который проявил себя и задвинул Эндрика на третий план. Скорее всего бразилец в Реале будет получать очень мало игрового времени, но его это устраивает. Он будет просто довольствоваться тем, что он игрок Реала и не хочет идти в менее статусный клуб.
Qvincy30
Qvincy30 ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
вчера в 14:18
В смысле не стремится к развитию, у него травмы, он что должен на голове играть? Когда ему дают шанс, он из кожи вон лезет что бы проявить себя, часто даже в минус команде. Его можно упрякнуть в некоем эгоизме, но не в желании играть.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 13:56
Эх, для Алонсо такую классную оборону закупили. Думаю Анчи с этим составом до финала ЛЧ точно бы добрался. Я думаю Перес и все остальные это тоже понимают. Возможно просто захотели более интересную атакующую игру поставить, Баер Алонсо очень привлекательный футбол показывал
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 13:46
Думаю, Хаби Алонсо понесло...
Понятно, что от него сразу ждут побед( уж такой это клуб!), но и зарываться не надо.
-,, С кем останешься, государь?"
Вопрос резонный.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:30
Анчелотти))) имел ввиду сб. Бразилии.
Ironigor
Ironigor ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:23
На мой субъективный взгляд, это была большая ошибка Переса приглашать Алонсо в Реал . Он точно не Галактикос. Нужно было приглашать Зидана . Вот он точно Галактикос для Реала, свой в доску ☝️😉
Ironigor
Ironigor ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 13:20
Не Анчелотти, а Алонсо . Тем не менее так оно и есть . А на мой субъективный взгляд, Алонсо вообще не для Реала.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
вчера в 13:08, ред.
играть в старте Реала - уже успех для Эндрика.
это все что он сможет.
у него ситуация другая.
у Винисиуса не было конкурентов на левом фланге.
только Азар, который 3 года застрял в лазарете...или гамбургной.
шантаж Эндрика и Родриго (мы некуда не уйдем, хотим играть за Реал и т.д.) перед чемпионатом мира неконструктивен.
Анчелотти и так не видит Эндрика в команде.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:58, ред.
Друзья. Не будучи фанатом Реала, тем не менее скажу, что Алонсо хней занимается. Эндрик молодой, амбициозный, талантливый напад, которого отправляют на задворки Истории, давая дорогу менее одарённым... Зачем ?
Последняя надежда на Переса, который сможет вправить мозг тренеру и указать тому, что у Барселоны уже есть новый Месси ( Ямаль), а у Реала нового Роналду нет.
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 12:44
Думаю, Эндрик не стремится к развитию. Он удачно пристроился в Реале и считает, что дело уже сделано. Ему не нужна игровая практика, его вполне устраивает место на лавке. Толку с такого игрока не будет. Гарсиа выглядит предпочтительнее бразильца, он здорово себя проявил на клубном Чемпионате мира и сходу начал забивать.
djfj2ay7hpp3
djfj2ay7hpp3
вчера в 12:31
Эндрику и Винисиусу нужно покидать Реал ,Камерунский Эму не даст им играть ,Реал-это клуб Африки!!!
euvwn3mkn6h8
euvwn3mkn6h8
вчера в 12:29
Выбор нападающих у Реала богатый.
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