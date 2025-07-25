«Реал» намерен отдать Эндрика в аренду, бразилец не хочет уходить

«Реал» намерен отдать в аренду нападающего Эндрика.
В мадридском клубе считают, что сейчас более подходящим для команды футболистом является Гонсало Гарсия.
Сам Эндрик хочет остаться в «Реале», он считает, что сможет повторить путь Винисиуса Жуниора.
Последняя надежда на Переса, который сможет вправить мозг тренеру и указать тому, что у Барселоны уже есть новый Месси ( Ямаль), а у Реала нового Роналду нет.
Последняя надежда на Переса, который сможет вправить мозг тренеру и указать тому, что у Барселоны уже есть новый Месси ( Ямаль), а у Реала нового Роналду нет.