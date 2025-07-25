«Реал» намерен отдать Эндрика в аренду, бразилец не хочет уходить

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вчера, 12:26

«Реал» намерен отдать в аренду нападающего .

В мадридском клубе считают, что сейчас более подходящим для команды футболистом является .

Сам Эндрик хочет остаться в «Реале», он считает, что сможет повторить путь .