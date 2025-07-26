«Динамо» одержало первую победу при Карпине, обыграв «Ростов»

Во втором туре чемпионата России московское «Динамо» обыграло «Ростов» со счетом 1:0.
Единственный гол забил на 23-й минуте Иван Сергеев.
Это первая победа «Динамо» в официальных матчах под руководством Валерия Карпина. В первом туре «бело-голубые» на своем поле сыграли вничью 1:1 с «Балтикой».
В двух матчах «Динамо» набрало четыре очка, а у «Ростова» пока нет ни одного. «Желто-синие» начали чемпионат с поражения 1:2 от «Зенита» в Санкт-Петербурге.
2 августа в рамках третьего тура пройдут встречи «Ростов» – «Крылья Советов» и «Краснодар» – «Динамо».
Пожелаю Карпину Удачи в дальнейшем, и хоть немного мысли и эстетики в его футболе...
Пожелаю Карпину Удачи в дальнейшем, и хоть немного мысли и эстетики в его футболе...
Сергеева- с голевым почином, Касереса- с очередным голевым ассистом.
Парагваец симпатично ассистировал ещё весной, потом в предсезонных
товарняках и останавливаться, похоже, не собирается.
Парень влился в команду, уверен в себе и отрабатывает на ять.
Учитывая, что и в обороне он достаточно внимателен и цепок, можно
считать, кмк, что приход в команду ушастика- один из лучших трансферов
Динамо последних лет.
Однако, заострять внимание на этом в данном конкретном матче приходится
главным образом потому, что больше отметить, в сущности, некого
и не за что.
Проблемно выглядим в середине поля, где всё пока невнятно;
атака лишена креатива, сводится к примитивным забросам из глубины и неудивительно, что выпадает из игры Битело, а вместе с ним выпадает вся конструктивная мысль.
С другой стороны, Карпин обещал начинать строить своё Динамо от обороны,
и с этим дело уже сейчас обстоит лучше, чем было у Лички- существенно
меньше суеты и игры на отбой, а в эндшпиле матча не наблюдалось страха
и паники, зато эпизодами в кои то веки неплохо подсушивали игру..
СораДников- с первой победой в чемпе.
ЗЫ. Вот что делать с Макаровым, чёрт бы его побрал.
Даже моё ангельское терпение на исходе, скоро начну орать с трибуны всякие тяжёлые слова, а я много их знаю..)))
Сергеева- с голевым почином, Касереса- с очередным голевым ассистом.
Парагваец симпатично ассистировал ещё весной, потом в предсезонных
товарняках и останавливаться, похоже, не собирается.
Парень влился в команду, уверен в себе и отрабатывает на ять.
Учитывая, что и в обороне он достаточно внимателен и цепок, можно
считать, кмк, что приход в команду ушастика- один из лучших трансферов
Динамо последних лет.
Однако, заострять внимание на этом в данном конкретном матче приходится
главным образом потому, что больше отметить, в сущности, некого
и не за что.
Проблемно выглядим в середине поля, где всё пока невнятно;
атака лишена креатива, сводится к примитивным забросам из глубины и неудивительно, что выпадает из игры Битело, а вместе с ним выпадает вся конструктивная мысль.
С другой стороны, Карпин обещал начинать строить своё Динамо от обороны,
и с этим дело уже сейчас обстоит лучше, чем было у Лички- существенно
меньше суеты и игры на отбой, а в эндшпиле матча не наблюдалось страха
и паники, зато эпизодами в кои то веки неплохо подсушивали игру..
СораДников- с первой победой в чемпе.
ЗЫ. Вот что делать с Макаровым, чёрт бы его побрал.
Даже моё ангельское терпение на исходе, скоро начну орать с трибуны всякие тяжёлые слова, а я много их знаю..)))
Не вижу Динамо в позиционной атаке, которую собирается внедрять Карпин с его слов в послематчевом интервью. Я у наших игроков что-то и не припомню этой самой игры в строгом её понимании.
Не вижу ( по его же словам) лучшей игры Макарова по сравнению с матчем с Балтикой. Я игрЫ Макарова ( а любая игра требует умения хотя бы на 1 ход вперед думать) вообще не вижу. На вопрос уважаемого баска, куда девать Макарова отвечу: Отдать его с доплатой в ФК "NIBL Friends Club" и отправить в город Катманду, родной город этого клуба.
Зато вижу Гладышева почти прежнего, "доличкинского".
Не вижу улучшения особого игры в обороне. Думаю, что не в играх с Балтикой и Ростовом её оценить можно.
Не вижу в отчетах прежних, характерных для недавнего Динамо, чисел, отражающих кол-во ударов, ударов в створ, угловых.
Может быть не надо бояться чаще выпускать, по возможности. не по одному, а пару-тройку, а то и больше, в зависимости от сыгранности наших молодых ребят. Они, по крайней мере, хотя бы стараться будут. да и игру их зачастую приятнее смотреть, чем "пенсионерское домино" в исполнении наших мастеров.
Бетело и Касерес красавцы, а вот Андрюше Луневу поздновато становиться Нойером.
Но, несмотря и вопреки - верю!!! ( шепотом: К психиатру что-ли сходить?)
Всем здоровья и безвалидольных матчей!
Не вижу Динамо в позиционной атаке, которую собирается внедрять Карпин с его слов в послематчевом интервью. Я у наших игроков что-то и не припомню этой самой игры в строгом её понимании.
Не вижу ( по его же словам) лучшей игры Макарова по сравнению с матчем с Балтикой. Я игрЫ Макарова ( а любая игра требует умения хотя бы на 1 ход вперед думать) вообще не вижу. На вопрос уважаемого баска, куда девать Макарова отвечу: Отдать его с доплатой в ФК "NIBL Friends Club" и отправить в город Катманду, родной город этого клуба.
Зато вижу Гладышева почти прежнего, "доличкинского".
Не вижу улучшения особого игры в обороне. Думаю, что не в играх с Балтикой и Ростовом её оценить можно.
Не вижу в отчетах прежних, характерных для недавнего Динамо, чисел, отражающих кол-во ударов, ударов в створ, угловых.
Может быть не надо бояться чаще выпускать, по возможности. не по одному, а пару-тройку, а то и больше, в зависимости от сыгранности наших молодых ребят. Они, по крайней мере, хотя бы стараться будут. да и игру их зачастую приятнее смотреть, чем "пенсионерское домино" в исполнении наших мастеров.
Бетело и Касерес красавцы, а вот Андрюше Луневу поздновато становиться Нойером.
Но, несмотря и вопреки - верю!!! ( шепотом: К психиатру что-ли сходить?)
Всем здоровья и безвалидольных матчей!