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«Динамо» одержало первую победу при Карпине, обыграв «Ростов»

вчера, 19:29
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Во втором туре чемпионата России московское «Динамо» обыграло «Ростов» со счетом 1:0.

Единственный гол забил на 23-й минуте Иван Сергеев.

Это первая победа «Динамо» в официальных матчах под руководством Валерия Карпина. В первом туре «бело-голубые» на своем поле сыграли вничью 1:1 с «Балтикой».

В двух матчах «Динамо» набрало четыре очка, а у «Ростова» пока нет ни одного. «Желто-синие» начали чемпионат с поражения 1:2 от «Зенита» в Санкт-Петербурге.

2 августа в рамках третьего тура пройдут встречи «Ростов» – «Крылья Советов» и «Краснодар» – «Динамо».

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Все комментарии
Николай 1
Николай 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:55
Согласен.
Capral
Capral ответ Николай 1 (раскрыть)
вчера в 23:23
Я не кипячусь. Больше того, я и предлагаю не гнать картину, а набраться терпения.)))
Я тоже, с Уважением.
Николай 1
Николай 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:16
Не кипятитесь, уважаемый. Давайте дождёмся конца сезона и посмотрим, в скольких пядях будет от Динамо чемпионство. и всё встанет на свои места. Тогда и поговорим.
С уважением, я.
Capral
Capral ответ Николай 1 (раскрыть)
вчера в 23:02
Какой результат давала игра чеха? Чемпионство, которое лежало на земле, на расстоянии вытянутой руки он проиграл, а в прошедшем сезоне- занял почётное пятое место. Если вы считаете результатом разгромы Химок или Рубина на нейтральном поле без Даку, так и это весьма спорно. Так можно и шварца вспоmнить, который, тоже громил Химки или Тулу, но в итоге всё проиграл и смылся...
Николай 1
Николай 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:53
Про Караскаля согласен. Игра, построенная Личкой мне тоже не особо нравилась, но результаты она, согласитесь, давала.
Бителло еле ходил, но остальные, в основной массе, стояли и смотрели футбол или бегали больше "для здоровья"
Ну не динамовская сейчас игра у Динамо, и, наверное, именно это мне не нравится. Удовольствия от трёх последних матчей не получил. Совсем.
Это мои мысли и навязывать их никому не хочу.
Capral
Capral ответ Termez Zidan (раскрыть)
вчера в 22:23
Моё почтение, Уважаемый!!!
Да, я хотел победы, но не Динамо, а Карпина. Но поскольку, Валера возглавил Динамо, значит, на определенный момент будем считать Карпина и клуб- одним целым.)))
Что касается вашего Спартака, то мне было очень обидно видеть это безобразие. Но ваше руководство продлило это бородатое убожество, значит надо смириться. Меня поразило высказывание Талалаева после игры. Такого самомнения, никак от него не ожидал... Ну ладно, подождем до финиша сезона, а там- припомним ему его высказывание...
Вам не огорчаться, с верой в лучшее!!!
Termez Zidan
Termez Zidan ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:16
Приветствую Капрал,на той неделе с вами говорили об этой игре,и вы хотели победы Динамо,так и получилось,с победой вас. А мой Спартак сегодня позорно проиграл.
Capral
Capral ответ Николай 1 (раскрыть)
вчера в 22:15, ред.
Бителло красавец? Да он же 1-й тайм вообще мертвый был, пешком отходил. Во 2-м, немного ожил, да и то, столько ошибался. Поэтому я и говорю- зря продали Карраскаля, сегодня, он точно не помешал бы. Да, мне тоже, пока игра Карпина не нравится, но я умею терпеть и ждать, чего и вам желаю. Бесков, свой Спартак, тоже не за два тура построил. Я вижу, вам очень нравится футбол пивного чеха. А что он добился? За два года, так и не понял как побеждать Спартак. В прошлом сезоне, из четырех матчей с ЦСКА три проиграл. Краснодару, все четыре игры в первенстве проиграл. Игру, толком не поставил, постоянный перекос в сторону атаки- полный дисбаланс и никакого понимания в футболе... Вам такой футбол нравится больше? Это футбол Оренбурга, но точно не Динамо. Впрочем, я не намерен вас переубеждать, у нас разные точки зрения и взгляды на футбол, но сейчас, предлагаю вам набраться терпения и дождаться итоговых результатов. Кстати, у вашего любимого чеха, тоже, по приходу в Динамо не всё ладилось, поначалу.

Честь имею.
Николай 1
Николай 1
вчера в 22:01
Честно сказать, вижу, что ничего не вижу.
Не вижу Динамо в позиционной атаке, которую собирается внедрять Карпин с его слов в послематчевом интервью. Я у наших игроков что-то и не припомню этой самой игры в строгом её понимании.
Не вижу ( по его же словам) лучшей игры Макарова по сравнению с матчем с Балтикой. Я игрЫ Макарова ( а любая игра требует умения хотя бы на 1 ход вперед думать) вообще не вижу. На вопрос уважаемого баска, куда девать Макарова отвечу: Отдать его с доплатой в ФК "NIBL Friends Club" и отправить в город Катманду, родной город этого клуба.
Зато вижу Гладышева почти прежнего, "доличкинского".
Не вижу улучшения особого игры в обороне. Думаю, что не в играх с Балтикой и Ростовом её оценить можно.
Не вижу в отчетах прежних, характерных для недавнего Динамо, чисел, отражающих кол-во ударов, ударов в створ, угловых.
Может быть не надо бояться чаще выпускать, по возможности. не по одному, а пару-тройку, а то и больше, в зависимости от сыгранности наших молодых ребят. Они, по крайней мере, хотя бы стараться будут. да и игру их зачастую приятнее смотреть, чем "пенсионерское домино" в исполнении наших мастеров.
Бетело и Касерес красавцы, а вот Андрюше Луневу поздновато становиться Нойером.

Но, несмотря и вопреки - верю!!! ( шепотом: К психиатру что-ли сходить?)

Всем здоровья и безвалидольных матчей!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:18
Спасибо. Терпением БОГ не обидел, потерплю...)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:07, ред.
"...Но считаю его- лучшим системным тренером России, тренером- умеющим грамотно ставить игру, умеющим читать соперника и тд. "

)))))))))))))))))
Сочувствую...

"Я надеюсь, что у Карпина получится задуманное в Динамо, но надо время и терпение..."

Желаю тебе Богатырского Терпения, Вить!)
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:05
Я не стою горой за Карпина и я ему не родственник. Но считаю его- лучшим системным тренером России, тренером- умеющим грамотно ставить игру, умеющим читать соперника и тд. А его футбол, да, он не всем нравится, он, в определенной степени суховат, в нем нет лирики, но он надежен и в нем нет идиотского футбола- бежать всем колхозом в атаку без оглядки на тылы. Я надеюсь, что у Карпина получится задуманное в Динамо, но надо время и терпение...
x3f9ng32pf8k
x3f9ng32pf8k
вчера в 20:54
Ужасно скучная игра.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:52, ред.
Вить.
А Карпин часом не твой родственник ? )) Так горой стоять за этого дурака..., непонятное явление.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:43
Сочувствую...
🤭🤭🤭
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:42
"С тобой. Или ты хочешь сказать, что это был твой двойник?"

Тройник !
Gotlib
Gotlib ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:42
В Ростове Щетинин затухнет, как затух Пономарёв в Тракторе в своё время. А в Динамо вполне мог бы и расцвести.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:42
Конечно он вернётся. Дело в другом- я оказался прав, что ему необходим отдых, и об этом, я говорил давно. Как видишь, он меня услышал...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:40
С тобой. Или ты хочешь сказать, что это был твой двойник?🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:38, ред.
А 5 лет назад с какой Петлёй ты тут диалог вёл ??!! Память его не подводит... (facepalm)

По Клоппу.
Мужик отдохнёт, потом придёт в футбол снова и начнёт показывать себя.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Gotlib (раскрыть)
вчера в 20:36
Подобные выводы - в пустоту.
Затухнет и Щетинин в Ростове. Толковым ребятам надо расти. Но расти не с кем.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:35
Клопп уволился два года назад. А три года до этого, мы вели разговоры о нём.
Память меня не поводит.
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:34
Ну что, поторопился. наставник Ростова назвать Карпина лучшим тренером России 🇷🇺 или нет? Я думаю, испанец погорячился. А Валерий Георгиевич? Уверен, тренер Динамо сегодня услышал вопрос: "Что это было?". Пока на него не надо отвечать. А вот Станковича я бы хотел услышать услышать сегодня.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:32
"Что касается пять лет назад, то и это неправда...,"

Тебя подводит память. И знатно подводит. Залезь в мою личку, смотри дату моего первого коммента и прекрати спорить попусту.
Gotlib
Gotlib ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:30
Вывод: нужно приглашать Щетинина в Динамо, как когда-то пригласили Александра Понаморëва ещё до ВОВ, но потом его по жалобе в высшие инстанции партии забрали обратно.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:26
Разговор был в прошлом году, и не про шварца, а про Личку, хотя, по большому счёту- ЭТО одно и тоже. И разговор был не со мной, а с Сенатовым. Что касается пять лет назад, то и это неправда, потому что уже давно, мы спорили про Клоппа, где я пытался тебя переубедить в том, что он тоже дятел, которому срочно нужна пауза... Если и это ты будешь отрицать, тогда разговор окончен.
Карл Хайнц Руммениге
Карл Хайнц Руммениге
вчера в 20:22
Сергеев забил халявный гол, в стиле Шенгелии. Так была бы ничья.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:20, ред.
Витя. С тобой мы вели дискуссию по Шварцу. Кто такой Личка мне неведомо.

И ещё. Запомни хорошенько, меня на сайте 5 лет назад не было. 18 марта 2022 г. я пришел сюда.

P.S. РПЛ смотрю по одной причине - от отсутствия альтернативы. Щас Европа стартанёт и духа моего на вашем убогом Карпине с его Динамо не будет.))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:17
О каком чехе? О Личке, которого после игры с Локо, ты требовал продлить, чтобы Зенит не увёл. Неужели забыл?
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:17
По игре было бы заслуженно, - ничья .
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