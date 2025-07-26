«Динамо» одержало первую победу при Карпине, обыграв «Ростов»

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вчера, 19:29

Во втором туре чемпионата России московское «Динамо» обыграло «Ростов» со счетом 1:0.

Единственный гол забил на 23-й минуте .

Это первая победа «Динамо» в официальных матчах под руководством . В первом туре «бело-голубые» на своем поле сыграли вничью 1:1 с «Балтикой».

В двух матчах «Динамо» набрало четыре очка, а у «Ростова» пока нет ни одного. «Желто-синие» начали чемпионат с поражения 1:2 от «Зенита» в Санкт-Петербурге.

2 августа в рамках третьего тура пройдут встречи «Ростов» – «Крылья Советов» и «Краснодар» – «Динамо».