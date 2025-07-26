«Спартак» вдевятером крупно проиграл «Балтике»

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вчера, 17:02

«Спартак» уступил «Балтике» в матче 2-го тура РПЛ (0:3).

Хозяева играли с 11-й минуты в меньшинстве — красную карточку получил Антон Заболотный. Владислав Саусь на 49-й вывел гостей вперед. На 58-й минуте «Спартак» получил ещё одну красную карточку, с поля был удалён Маркиньос. Ннамди Чинонсо Оффор на 80-й удвоил преимущество команды. На 85-й минуте Николай Титков довёл счет до крупного.

«Красно-белые» имеют в активе три очка. Калининградская команда набрала четыре балла.