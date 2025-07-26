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«Спартак» вдевятером крупно проиграл «Балтике»

вчера, 17:02
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

«Спартак» уступил «Балтике» в матче 2-го тура РПЛ (0:3).

Хозяева играли с 11-й минуты в меньшинстве — красную карточку получил Антон Заболотный. Владислав Саусь на 49-й вывел гостей вперед. На 58-й минуте «Спартак» получил ещё одну красную карточку, с поля был удалён Маркиньос. Ннамди Чинонсо Оффор на 80-й удвоил преимущество команды. На 85-й минуте Николай Титков довёл счет до крупного.

«Красно-белые» имеют в активе три очка. Калининградская команда набрала четыре балла.

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Все комментарии
Диванный профи
Диванный профи ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 23:14
    Ев17
    Ев17 ответ Termez Zidan (раскрыть)
    вчера в 22:45
    ну да, чистый гол отменил
    TheBoLt
    TheBoLt
    вчера в 22:21
    Даже комментировать Спартаковский матч не хочу. С одной стороны удаления по делу, а с другой... Понимаю вас, против Быков такое тоже бывало. Соберитесь к следующему туру!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Ruslik1982 (раскрыть)
    вчера в 22:19
    Дружище, отдохни и возвращайся с добрыми мыслями по футболу
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 22:17
    карасев убил Спартак в очередной раз, ни одной красной карточки не было
    Vilar
    Vilar ответ Ruslik1982 (раскрыть)
    вчера в 22:13
    а заболотный какого уровня? Речь, как не догадался, о нём.
    Termez Zidan
    Termez Zidan ответ Александр Апалько (раскрыть)
    вчера в 22:13
    С Маркиньосом точно не наиграл на красную
    Termez Zidan
    Termez Zidan
    вчера в 22:11
    Сегодня наш Спартак сыграл отвратительно,НО! И Карасёв сыграл большую роль в этом поражении. Я и раньше сказал,если Карасёва назначтлт на игру Спартака,то не жди хорошего.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Храневец (раскрыть)
    вчера в 22:01
    Так курасев попортил, Балтика то причем?
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответ Vilar (раскрыть)
    вчера в 21:20
    "спартаковского уровня" это какого уровня? 30 лет назад? да нету уже больше того Спартака и никогда не будет, команда потеряла все, помнят какой-то "спартаковский уровень" только пенсионеры, а в новейшей истории уровень спартака это середина таблицы дно-чемпионата
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    вчера в 21:17
      Сп62
      Сп62 ответ derrik2000 (раскрыть)
      вчера в 21:05, ред.
      Напомню, что есть команды играющие от обороны. И, если тренер захочет ликвидировать преимущество Балтики в скорости, он изберёт именно такую тактику.
      Vilar
      Vilar
      вчера в 20:49
      Неужели после позорного прошлого сезона, в структуре Спартака не нашлось ни одного руководителя чтобы понять, что ни все хорошие футболисты, становятся тренерами. Только появление в команде человека живущего за болотом, повергает в шок, как можно было в нём разглядеть игрока спартаковского уровня и плана. Не говорю о сегодняшней игре, без меня её разобрали и разложили.
      И Балтике не буду петь дифирамбы: динамовцы выходили на игру, как фавориты, а спартаковцы, вроде как, изучили и учли ошибки земляков. И те и другие нарвались на упёртых и сплочённых матросов Балтики, после победы над зенитом и ничьи с динамо.
      Приходится иногда, в такие случаях вспоминать прошлое, а прошлое Спартака - это Федун и Зарема.))
      Gorasul
      Gorasul
      вчера в 20:42
      Стоимость состава Спартака почти 120 миллионов евро, стоимость состава Балтики 20 миллионов евро. В 6 раз! Кто-нибудь покажите эти цифры жбану и пусть он уезжает "тренировать" школьную команду по футболу!
      Пепс
      Пепс
      вчера в 20:37
      Фигасе... Только счет увидел.... Балтика крутяк 💪💪💪💪
      derrik2000
      derrik2000 ответ Сп62 (раскрыть)
      вчера в 20:34
      "Интересно посмотреть на Балтику против автобуса. Как они будут вскрывать оборону в этом случае."

      Да кто ж против Балтики "автобус"-то ставить будет???
      Не по чину транспортное средство!
      Разве только сборная колхоза "20 лет без урожая" в финале кубка области.
      Сп62
      Сп62
      вчера в 20:32
      Казалось бы, что при преимуществе Балтики в два игрока, команда должна стараться разыграть лишних. Однако, никаких комбинаций в игре балтийцев мы не увидели. По прежнему забросы за спину защитников и игра на силовое давление. Все голы были забиты именно после ударов из-за пределов штрафной. Интересно посмотреть на Балтику против автобуса. Как они будут вскрывать оборону в этом случае.
      derrik2000
      derrik2000
      вчера в 20:30
      "Деян Станкович высказался об ошибках «Спартака» после поражения от «Балтики».

      "Сегодня «Балтика» была хороша, здорово начала и использовала пространство. Нужно отдать должное. А вот эпизоды, которые не так меня волнуют, – мог ли Бабич сыграть лучше? Да, мог. Но у нас есть время, чтобы исправить ошибки.

      ЕСТЬ ДРУГИЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ МЕНЯ ВОЛНУЮТ. И Я НЕ ЗНАЮ, МОЖНО ЛИ ИХ ИСПРАВИТЬ», – сказал главный тренер «Спартака»."

      Если перевод с итальянского верный, то ЭТО - интервью человека, который НЕ удивится, что его вышвырнут из команды и уже прикидывает, какие чемоданы и в каком магазине покупать.
      Главное - не забыть получить всё причитающееся по контракту, в т. ч. отступные за досрочный разрыв контракта по инициативе клуба.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
      вчера в 20:18
      Олег с тобой согласен. Годы свое берут видимо ( шутка)
      МапС
      МапС ответ Шуня771 (раскрыть)
      вчера в 20:05
      В телеге КБС. Ангел у нас тусуется.
      shlomo2
      shlomo2
      вчера в 20:02
      "Балтика" на фоне "Спартака" выглядела командой другого уровня по сравнению с Махачкалой.
      Шуня771
      Шуня771 ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
      вчера в 19:58
      Ещё пару таких комментов и начну болеть за Вашу любимую команду)
      Спасибо, всё по делу!
      Vadik
      Vadik
      вчера в 19:57
      Шикарный результат! Балтике и всему Калининграду респект!
      Шуня771
      Шуня771 ответ МапС (раскрыть)
      вчера в 19:56
      Привет Серега!
      Где "бегаешь"?
      Как "пшено"?
      Шуня771
      Шуня771 ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
      вчера в 19:53
      11 в 11 разгрома не было бы, но и победа была бы под сомнением.
      Карасева выведите на чистую воду, что он скажет?
      Шуня771
      Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 19:50
      Будь спокоен мой земляк!
      Если я выдержал первый твой "наезд", вернее понял его, то сейчас легче!)
      Не бери так близко к сердцу некоторые и не только мои футбольные мысли, это всего лишь ИГРА!
      Зачастую ты принимаешь, на мой взгляд, всё очень серьезно...
      Красно-белый 1987
      Красно-белый 1987
      вчера в 19:47
      ещё считаю поплыл Кахигао. ну какой нам Пальцев в оборону? зачем он нужен? чем Спартак может усилить средний даже по меркам твенте их полузащитник? зачем Спартаку колумбийский защитник, которого пытается выгнать галатасарай после 9ти игр за турецкий клуб? да ещё с ростом 182 см...вместо этого ищут клуб Чернову ( по мне точно сильнее Литвинова) и ходят слухи про уход Дуарте из Спартака. зенит берёт Жадсона, мы забыли про Жерсона...надеюсь хотя бы Самошникова подпишут, тот аут отлично выкидывает и это уже кстати не мало против команд - автобусов...Станкович намекнул на послематчевой пресс - конфиренции про свой уход из клуба, надеюсь он не передумает, сейчас можно взять тренера " пожарника", чтобы тот просто наладил химию в команде и подтянул дисциплину, а вместе с ней и физику...p.s кдк надеюсь сделает правильное решение и Маркиньос сыграет против акрона в Самаре в 3 туре
      Александр Апалько
      Александр Апалько
      вчера в 19:39
      Пусть что угодно говорят, но по-моему красная за эпизод
      с Заболотным-это очень жесткое и неправильно решение. И оно сломало всю игру.
      Красно-белый 1987
      Красно-белый 1987
      вчера в 19:30
      сегодня игра вскрыла все слабости команды начиная с её главного тренера, заканчивая посредственным вратарём...начнём со Станковича. понятно, что удаление Заболотного в самом дебюте первого тайма поменяло весь план на игру, а был ли план Б у тренера? давайте вспомним игру футболистов балтики против динамо в первом туре, до этого команда из Калининграда побеждает в товарняке зенит. на матч тв в открытую рассказывают , что Талалаев гоняет своих подчинёных 6ю неделю подряд и футболисты балтики сейчас просто в отличной физической форме...после удаления Антохи у Спартака красно - белые откровенно начинают психовать и хватают три жёлтых карточки играя уже в меньшенстве. вопрос? нормальный, думающий тренер может заменить всех игроков у которых горчичники в перерыве ( как сделал Талалаев убрав Бивеева ещё в первом, прекрасно понимая, что подсознательно арбитр будет искать удобный повод уравнять составы) выпустить третьего центрального с высоким ростом ( Дуарте) и к Гарсии в атаку отправить Угальде? играть против команды в меньшинстве, которая в хорошей физической форме в открытый футбол утопия просто и на второй тайм стоило ставить автобус с надеждой сохранить 0- 0 или дождаться своего момента...вместо этого вышли шашки нагало ( кстати бездарный Черданцев снова подметил, что у балтики игроки рослые, а игроки Спартака при любом удобном поводе пинали круглого на угловой) когда гости повели многое уже стало ясно, но надежда на ничью сохранялась пока Карасёва крупно не подставил арбитр с бровки...балтика ведёт в большинстве, играет грамотно и скорее всего они и так забили бы рано или поздно второй ( думал Умяров психанёт и удалится, кстати наступ на жёлтую у Наиля был, но там уже и так много на выход стояло футболистов в тот момент игры) боковой видит что нападающий гостей в офсайде, но боится поднять флаг, Карасёву делать нечего и он удаляет Маркиньоса, после чего вмешивается VAR. то, что Карасёв поплыл стало понятно в моменте первого гола гостей, когда его отменил VAR после кучи - малы на поле...грамотный судья просто когда футболисты упали свиснул бы игру лёжа в пользу Спартака и тот эпизод забыли бы все уже через минуту, вместо этого Карасёв до конца смотрел регби, бесталковую игру Максименко и откровенно слабую Бабича ( который ещё в моменте первого защитанного гола спиной сделал пас футболисту победившей команды) Заболотный конечно сломал игру в дебюте встречи, но психозный настрой футболистов перед игрой тренера сделал своё дело...лишние эмоции, откровенный трёп языком футболистов с судьёй, неоправданная грубость футболистов команды ( Умяров точно на красную наиграл сегодня, Мартинс был на волоске)...ещё после проигранного полуфинала против ростова предлагал убрать Станковича из Спартака, который принёс слишком много лишних эмоций футболистам и по большому счёту мы так и не увидели тренеских идей в игре красно - белых. можно было бесплатно забрать Карпина и Валера как тренер сборной сам бы выбирал кого ему взять в атаку вместо Заболотного ( имею ввиду с русским паспортом форварда) Сергеева, Комличенко или Голенкова, все бы без проблем пошли к Карпину...ну и вишенкой на торте мы все видели момент с участием Хлусевича🤷‍♂️
      Termez Zidan
      Termez Zidan ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 19:30
      Да он тоже косячит, сегодня тоже было видно он не в своей тарелке был
      Гость
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