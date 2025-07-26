«Спартак» вдевятером крупно проиграл «Балтике»

«Спартак» уступил «Балтике» в матче 2-го тура РПЛ (0:3).
Хозяева играли с 11-й минуты в меньшинстве — красную карточку получил Антон Заболотный. Владислав Саусь на 49-й вывел гостей вперед. На 58-й минуте «Спартак» получил ещё одну красную карточку, с поля был удалён Маркиньос. Ннамди Чинонсо Оффор на 80-й удвоил преимущество команды. На 85-й минуте Николай Титков довёл счет до крупного.
«Красно-белые» имеют в активе три очка. Калининградская команда набрала четыре балла.
Всех болельщиков Балтики поздравляю с этой важной победой! Болельщикам Спартака не унывать - это футбол и чемпионат только начался.
Всех болельщиков Балтики поздравляю с этой важной победой! Болельщикам Спартака не унывать - это футбол и чемпионат только начался.
Это НЕПРАВИЛЬНЫЙ заголовок!!!
Ну, если только ТАК назвали "из сображений политкорректности" ))
Правильно будет так:
"Балтика, играя в гостях РАСКАТАЛА ПОД ОРЕХ Спартак".
И ничего обидного в ТАКОМ заголовке для себя не вижу.
Просто констатация факта - и ФСЁ!
Что в 1-м матче, что сейчас, ИГРЫ у Спартака не увидел.
Только давайте не будем, что, мол двоих-то удалили - КАК после такого играть???
9 на 11 - это не 3 на 5, как в хоккее.
Тем более, на своём стадионе в присутствии своих болельщиков.
Да и ценник на этих в КБ-форме, и их получки несоизмеримо выше, чем у игроков Балтики, что, по идее, должно указывать на разительное различие мастерства игроков.
И тренер "звёздный"! )))))))))
Чё не хватает-то, чтобы ДОМА в матче с командой первой лиги, если уж не выиграть (поле ровное-мяч круглый), то хотя бы ДОСТОЙНО выглядеть на поле???
Боров просто меня в ступор вверг, когда ОДНОВРЕМЕННО ЗАМЕНИЛ Барко и Мартинса,а выпустил пассажира Угальде и двух таких же, которые "на чемоданах" сидят, ожидая отъезда в другие клубы...
Я так понял, что боров постоянно во время игр, проводя замены", действует по принципу "ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ, ДА СДЕЛАЮ!!!"
Дырка на воротах КБ, как была дыркой, так и осталась.
Второй гол в ворота Спартака -большой привет от Бабича.
Жду, когда из "звёздного" тренера сделают "звёздную" тушёнку, а шкурку набьют соломой и выставят в музее Спартака.
Эффективным манагерам бензоколонки, строящим "успешный коммерческий проект" - вам от меня большой привет!!!
Прошу извинения за сумбурное изложение своих мыслей.
Просто уже НАКИПЕЛО!!!!!!!!!!!!!!!!
Это НЕПРАВИЛЬНЫЙ заголовок!!!
Ну, если только ТАК назвали "из сображений политкорректности" ))
Правильно будет так:
"Балтика, играя в гостях РАСКАТАЛА ПОД ОРЕХ Спартак".
И ничего обидного в ТАКОМ заголовке для себя не вижу.
Просто констатация факта - и ФСЁ!
Что в 1-м матче, что сейчас, ИГРЫ у Спартака не увидел.
Только давайте не будем, что, мол двоих-то удалили - КАК после такого играть???
9 на 11 - это не 3 на 5, как в хоккее.
Тем более, на своём стадионе в присутствии своих болельщиков.
Да и ценник на этих в КБ-форме, и их получки несоизмеримо выше, чем у игроков Балтики, что, по идее, должно указывать на разительное различие мастерства игроков.
И тренер "звёздный"! )))))))))
Чё не хватает-то, чтобы ДОМА в матче с командой первой лиги, если уж не выиграть (поле ровное-мяч круглый), то хотя бы ДОСТОЙНО выглядеть на поле???
Боров просто меня в ступор вверг, когда ОДНОВРЕМЕННО ЗАМЕНИЛ Барко и Мартинса,а выпустил пассажира Угальде и двух таких же, которые "на чемоданах" сидят, ожидая отъезда в другие клубы...
Я так понял, что боров постоянно во время игр, проводя замены", действует по принципу "ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ, ДА СДЕЛАЮ!!!"
Дырка на воротах КБ, как была дыркой, так и осталась.
Второй гол в ворота Спартака -большой привет от Бабича.
Жду, когда из "звёздного" тренера сделают "звёздную" тушёнку, а шкурку набьют соломой и выставят в музее Спартака.
Эффективным манагерам бензоколонки, строящим "успешный коммерческий проект" - вам от меня большой привет!!!
Прошу извинения за сумбурное изложение своих мыслей.
Просто уже НАКИПЕЛО!!!!!!!!!!!!!!!!