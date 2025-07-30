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ЦСКА купит аргентинского защитника за 1,3 млн евро

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ wjjyxea6zng5 (раскрыть)
вчера в 18:20
А ты интересовался составом ЦСКА.? В основе играют 6 человек своих воспитанников. Акинфеев, Лукин, Абдукадыров, Кисляк, Глебов и Мусаев. Назови еще хотя бы один клуб, кроме Локо, где столько своих. Или тебе реальность не нужна?
Red blu
Red blu ответ wjjyxea6zng5 (раскрыть)
вчера в 17:58
Своих уже воспитали и они играют за ЦСКА. - Кисляк, Лукин, Абдулкадыров, Глебов, Амбарцумян, Тороп...
wjjyxea6zng5
wjjyxea6zng5
вчера в 17:07
Своих воспитанников не желают выращивать, латиносов трудоустраивают.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 17:04
Не, Олег. Я всегда считал и считаю КБ не врагом, в отличие от Володи, а принципиальнейшим соперником. Мну уважает КБ, как сильного соперника, но не боится.
s2t384wext22
s2t384wext22
вчера в 16:36
Опять Почту России напрягут или общаг Гинера потрясут.
Шуня771
Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:26
Да не переживай. сейчас я симпатизирую ЦСКА!
"Враг" сидит на газовой трубе, а селекцию армейцев я привожу в пример!
Просто вы сегодня с Владимиром как сговорились - попёрли дышлом на меня...))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 16:02, ред.
Олег, Друган. Чем же так тебя ЦСКА возбудил? У клуба нет нефтяных миллиардов, покупают кого могут. А пример файзуллаев, которого продали в 15 раз дороже чем купили лишь подтвердил, что ЦСКА это не КБ
Шуня771
Шуня771
вчера в 15:14
Очередной пример потрясающей селекционной работы, опять молодняк, опять за копейки....
При случае впарят "местным" по тройной цене..., ещё и в очереди будут стоять желающие купить "восходящую звезду"!)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 15:03
Посмотрим, хорош ли он. Удачи ему.
Гость
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