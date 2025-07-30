ЦСКА купит аргентинского защитника за 1,3 млн евро

ЦСКА согласовал с аргентинским «Банфилдом» условия перехода защитника Рамиро Ди Лусиано.
Об этом рассказал агент 21-летнего футболиста Франко Грасси:
Итоговая сумма трансфера 1,3 миллиона евро. Срок контракта? Четыре года.
ЦСКА согласовал с аргентинским «Банфилдом» условия перехода защитника Рамиро Ди Лусиано.
Об этом рассказал агент 21-летнего футболиста Франко Грасси:
Итоговая сумма трансфера 1,3 миллиона евро. Срок контракта? Четыре года.
"Враг" сидит на газовой трубе, а селекцию армейцев я привожу в пример!
Просто вы сегодня с Владимиром как сговорились - попёрли дышлом на меня...))
"Враг" сидит на газовой трубе, а селекцию армейцев я привожу в пример!
Просто вы сегодня с Владимиром как сговорились - попёрли дышлом на меня...))
При случае впарят "местным" по тройной цене..., ещё и в очереди будут стоять желающие купить "восходящую звезду"!)
При случае впарят "местным" по тройной цене..., ещё и в очереди будут стоять желающие купить "восходящую звезду"!)