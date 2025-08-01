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Винисиус отклонил последнее предложение «Реала» о продлении контракта

вчера, 15:48

Форвард Винисиус Жуниор пока не соглашается подписывать новый контракт с «Реалом».

Бразилец отклонил последнее предложение «сливочных» о продлении сделки, посчитав его недостаточным в финансовом плане.

Винисиус хочет получать такую же зарплату, как Килиан Мбаппе.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 21:07
Ну и замечательно, значит, оба будем на лавочке писать футбольные отчеты...)))
Vilar
Vilar ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:53
На сайте я недавно, из Вашего общения с другими коллегами, могу сказать одно:
я Ваш тёзка. Уже на пенсии.
Capral
Capral ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 20:45
Вы меня балуете, я этого не достоин, честное слово.)))
Но всё равно, спасибо!!! Конечно, в покое, я Реал не оставлю, не могу, не имею права, слишком Уважаю этот Великий клуб!!! Но отчёты об играх мадридцев, пусть пишут другие...)))
Кстати, скажите, будьте любезны, мы прежде не встречались?
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Vilar
Vilar ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:40
Коллега, а как: "Откровенно скажу, после отставки Анчелотти - пропал у меня интерес к Реалу".))) Теперь я скажу откровенно: "Не верю..."))) Трудно не обращать внимание на Реал, с вашим характером, любовью и умением к аналитике и выводам.
Capral
Capral ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 20:15, ред.
Коллега, в Реале уже идет перестройка- с Вини или без него. Вопрос в другом- к чему приведёт эта перестройка... У Алонсо, только один козырь на руках- солидный состав Реала, других не вижу.
Vilar
Vilar
вчера в 18:45
Торги, шантаж в публичном поле не красит ни реал, ни кандидата на продажу. Тут на первый план выходит практический вопрос: кто без кого не сможет обойтись.
На мой взгляд - ничья. Кандидата на продажу могут забрать домой (мало вероятно), либо арабы удовлетворят аппетит кандидата на продажу. Реал, думаю, найдёт замену: либо купит, либо перестроит игру, т.е. из внутренних ресурсов.
112910415
112910415
вчера в 18:10
Шейх уже распахнули жаркие объятия!
Capral
Capral ответ jRest (раскрыть)
вчера в 17:18
Приветствую, Юрий!
Юрий, ну вы откуда можете знать, как Вини работает на тренировках- вы присутствуете, видите как он работает? Терпеть не могу, всякого рода домыслов. Тут один уже пишет про Переса, типа- он принципиальный, уже всё решил, с ним шутки плохи! Он с ним беседовал, он лично его знает?! Элементарный выхлоп, не более того... Информацией надо владеть, чтобы делать заключения, в противном случае- это голословщина. А Перес- выживший из ума старый идиот, если, после стольких побед Анчи увольняет Знаменитого тренера и берёт мальчишку...

Откровенно скажу, после отставки Анчелотти- пропал у меня интерес к Реалу.
Incredulous
Incredulous
вчера в 17:00
Исходя из того, что Винисиус показал за весь прошедший сезон, включая КЧМ, он и свою нынешнюю и близко не отработал. О каком повышении может идти речь.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:51, ред.
Эта тема уже надоела, пора бы закончить ее. Президент Королевского клуба принял принципиальное решение о перестройке Реала. Новую команду будут формировать вокруг Киллиана Мбаппе, так думает Перес, который совсем не терпит инакомыслия. Раз француз главный, то логично назначить ему наибольшую зарплату. Недоволен Винисиус? Это его личная проблема. Не удивлюсь, если бразилец намекает, что может уйти свободным агентом. Шантажа Перес терпеть не намерен. Винисиусу просто не будет места места в клубе. А может этот вопрос уже решён?
Comentarios
Comentarios ответ jRest (раскрыть)
вчера в 16:21, ред.
По нему же видно он уже мозгами в другом клубе
jRest
jRest
вчера в 16:19
Тот, кто хочет повышения зарплаты, показывает это не словами, а отношением к работе. Упорными тренировками, весомым вкладом в игру, большими планами на будущее...
Винисиус же исходит из принципа: ты мне заплати сегодня больше, а завтра я начну играть. И сам игрок, и его агенты не особо умные. С таким подходом они всей компанией поедут куда-нибудь на Восток. Разово может даже выиграют в зарплате, но в долгосрочной перспективе потеряют и деньги, и трофей, и известность.
Датак
Датак
вчера в 16:14
если реал от него не избавится,совершит большуууую ошибку
AKH
AKH
вчера в 16:11
Интересно кто будет следующим после губастого, у кого проснется аппетит Мбаппе :)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:06
По уровню игры и классу они сопоставимы. Почему зарплаты разные?
Comentarios
Comentarios
вчера в 15:56
Да вали уже
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:53
Пусть едет к саудам,там хорошо платят.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:50, ред.
Значит поедет верблюжью Лигу осваивать)))
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