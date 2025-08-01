Винисиус отклонил последнее предложение «Реала» о продлении контракта

Форвард Винисиус Жуниор пока не соглашается подписывать новый контракт с «Реалом».
Бразилец отклонил последнее предложение «сливочных» о продлении сделки, посчитав его недостаточным в финансовом плане.
Винисиус хочет получать такую же зарплату, как Килиан Мбаппе.
Винисиус же исходит из принципа: ты мне заплати сегодня больше, а завтра я начну играть. И сам игрок, и его агенты не особо умные. С таким подходом они всей компанией поедут куда-нибудь на Восток. Разово может даже выиграют в зарплате, но в долгосрочной перспективе потеряют и деньги, и трофей, и известность.
Винисиус же исходит из принципа: ты мне заплати сегодня больше, а завтра я начну играть. И сам игрок, и его агенты не особо умные. С таким подходом они всей компанией поедут куда-нибудь на Восток. Разово может даже выиграют в зарплате, но в долгосрочной перспективе потеряют и деньги, и трофей, и известность.
Юрий, ну вы откуда можете знать, как Вини работает на тренировках- вы присутствуете, видите как он работает? Терпеть не могу, всякого рода домыслов. Тут один уже пишет про Переса, типа- он принципиальный, уже всё решил, с ним шутки плохи! Он с ним беседовал, он лично его знает?! Элементарный выхлоп, не более того... Информацией надо владеть, чтобы делать заключения, в противном случае- это голословщина. А Перес- выживший из ума старый идиот, если, после стольких побед Анчи увольняет Знаменитого тренера и берёт мальчишку...
Откровенно скажу, после отставки Анчелотти- пропал у меня интерес к Реалу.
Юрий, ну вы откуда можете знать, как Вини работает на тренировках- вы присутствуете, видите как он работает? Терпеть не могу, всякого рода домыслов. Тут один уже пишет про Переса, типа- он принципиальный, уже всё решил, с ним шутки плохи! Он с ним беседовал, он лично его знает?! Элементарный выхлоп, не более того... Информацией надо владеть, чтобы делать заключения, в противном случае- это голословщина. А Перес- выживший из ума старый идиот, если, после стольких побед Анчи увольняет Знаменитого тренера и берёт мальчишку...
Откровенно скажу, после отставки Анчелотти- пропал у меня интерес к Реалу.