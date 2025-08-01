Винисиус отклонил последнее предложение «Реала» о продлении контракта

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вчера, 15:48

Форвард пока не соглашается подписывать новый контракт с «Реалом».

Бразилец отклонил последнее предложение «сливочных» о продлении сделки, посчитав его недостаточным в финансовом плане.

Винисиус хочет получать такую же зарплату, как Килиан Мбаппе.