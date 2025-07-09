Хёйсен, Трент, Мастантуоно. Тест про летних новичков мадридского «Реала»

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Трент пока что двумя передачами отметился,такое впечатление что он всё ещё в Ливерпуле и в предвкушении переезда в Мадрид,именно так он где то играл последние месяцы,толькоещё и привозил. Трент ты уже в Мадриде! Или хочешь всё таки в туман погрузиться?
Трент пока что двумя передачами отметился,такое впечатление что он всё ещё в Ливерпуле и в предвкушении переезда в Мадрид,именно так он где то играл последние месяцы,толькоещё и привозил. Трент ты уже в Мадриде! Или хочешь всё таки в туман погрузиться?