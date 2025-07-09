 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонкурсы и тестыИспания. Примера 2025/2026

Хёйсен, Трент, Мастантуоно. Тест про летних новичков мадридского «Реала»

Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 12:48
отсутствие Хёйсена, позволило проиграть разгромно ПСЖ, такой молодой,а какой уверенный в своих действиях. Очень жаль,что получил КК с Дортмундом,видимо планировал жёлтую.
Трент пока что двумя передачами отметился,такое впечатление что он всё ещё в Ливерпуле и в предвкушении переезда в Мадрид,именно так он где то играл последние месяцы,толькоещё и привозил. Трент ты уже в Мадриде! Или хочешь всё таки в туман погрузиться?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 23:25
8 из 10. На Мастантуоно завалился
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:56
Не ну возраст Мастантуоно , визуально определить очень сложно...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 