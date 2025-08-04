Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2025/2026

Полузащитник «Барселоны» Фернандес интересен дортмундской «Боруссии»

вчера, 11:34

Дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к полузащитнику «Барселоны» Гилю Фернандесу.

По информации источника, немецкий клуб впечатлён способностями 17-летнего футболиста и намерен дать ему игровую практику в основном составе, которую он не сможет получить в Каталонии. Селекционный отдел «Боруссии» считает, что у них есть хорошие шансы приобрести талантливого испанца.

В минувшем сезоне Фернандес не провёл ни одного матча за основную команду «Барселоны». На юношеском уровне он сыграл 32 официальных матча во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу.

Ранее стало известно, что дортмундцы могут подписать нападающего «Арсенала» Леандро Троссарда.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиБывший форвард «Милана» Йович близок к переходу в АЕК
Вчера, 11:14
Слухи«Милан» собирается купить защитника «Янг Бойз»
Вчера, 11:00
Слухи«Лос-Анджелес» заплатит «Тоттенхэму» 15 млн евро за переход Сона
Вчера, 10:38
Слухи«Манчестер Сити» согласен продать Макати, но только за крупную сумму
Вчера, 10:12
Родриго останется в «Реале»
Вчера, 09:41
СлухиПолузащитник «Милана» продолжит карьеру в «Специи»
Вчера, 09:36
Все комментарии
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:37
Барселона это бренд качества...
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:36
Дортмунд разбирается в молодых игроках
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 