Полузащитник «Барселоны» Фернандес интересен дортмундской «Боруссии»

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вчера, 11:34

Дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к полузащитнику «Барселоны» .

По информации источника, немецкий клуб впечатлён способностями 17-летнего футболиста и намерен дать ему игровую практику в основном составе, которую он не сможет получить в Каталонии. Селекционный отдел «Боруссии» считает, что у них есть хорошие шансы приобрести талантливого испанца.

В минувшем сезоне Фернандес не провёл ни одного матча за основную команду «Барселоны». На юношеском уровне он сыграл 32 официальных матча во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу.

Ранее стало известно, что дортмундцы могут подписать нападающего «Арсенала» Леандро Троссарда.