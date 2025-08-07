Soccer.ru
Челестини: «Руководство клуба работает над приобретениями»

вчера, 14:07

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини сообщил, что руководство команды активно работает над усилением состава.

Наши болельщики могут быть спокойны. Мы упорно трудимся на поле для достижения лучших результатов, а руководство клуба занимается приобретениями. Ситуация действительно нелегкая, так как нас покинули несколько игроков. Тем не менее, команда демонстрирует потрясающую игру. Мы не потерпели ни одного поражения, даже в товарищеских матчах, прекрасно выступили в Суперкубке, обыграли «Локомотив» и сыграли выдающийся матч с «Зенитом». И все это — несмотря на отсутствие некоторых игроков. Мы имеем то, что имеем, и с текущим составом показываем отличный футбол.

ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 19:12
Как же тебя, друг любезный от зависти зацепило! Крепко.
xad4nmh5tnsp
xad4nmh5tnsp
вчера в 18:15
С Зенитом еле ноги унесли, выдающийся матч.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:18
Удачных приобретений Фабио.
Брулин
Брулин
вчера в 15:17
Федотов: играем без замен, руководство работает.
Николич: играем без замен руководство работает.
Челестини: играем......,руководство .......
Бред бредовый, в ЦСКА скоро миллиардами тренеров не заманиш
cska1948
cska1948
вчера в 14:11
Как бы у Челестини голова не пошла кругом от его успешных первых шагов в клубе.
