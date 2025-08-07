Челестини: «Руководство клуба работает над приобретениями»

Главный тренер ЦСКА сообщил, что руководство команды активно работает над усилением состава.

Наши болельщики могут быть спокойны. Мы упорно трудимся на поле для достижения лучших результатов, а руководство клуба занимается приобретениями. Ситуация действительно нелегкая, так как нас покинули несколько игроков. Тем не менее, команда демонстрирует потрясающую игру. Мы не потерпели ни одного поражения, даже в товарищеских матчах, прекрасно выступили в Суперкубке, обыграли «Локомотив» и сыграли выдающийся матч с «Зенитом». И все это — несмотря на отсутствие некоторых игроков. Мы имеем то, что имеем, и с текущим составом показываем отличный футбол.