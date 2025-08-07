«Спартак» зовёт двух немецких защитников. Один из них отказался от трансфера год назад

1754589580

вчера, 20:59

Футболисты из чемпионата Турции.

Появились дикие слухи о помощи Жорже Мендеша

Турецкие журналисты обожают выдумывать новости. Поэтому важно относиться к информации из Стамбула с долей скептицизма. По ту сторону Черного моря заявили, что у «Спартака» якобы появились финансовые проблемы, и агент Мендеш помог москвичам профинансировать трансфер Жедсона, за которого отдали 20 миллионов евро сразу и 7 миллионов бонусами. Португалец пришел из «Бешикташа».

Слабо верится, что у «Лукойла» закончились деньги на футбол. Скорее известный агент Мендеш, как обычно, включил в свою знаменитую трансферную карусель ещё один клуб. Когда Жорже находит подход к руководству новой для его паутины команды, он старается отправить в состав целую связку футболистов. Даже когда речь не о его клиентах, Жорже крайне важно представиться помощником.

Мендеш не финансирует трансферы «Спартака». Сложно поверить, что хавбека Жедсона готовят к переходу в Саудовскую Аравию. Но агент Мендеш хочет увидеть в «Спартаке» других футболистов из Турции, португальцу это выгодно. Высокий центральный защитник «Бешикташа» Феликс Удуохай – один из списка. А вторым является Деррик Кён – левый и центральный защитник из заявки богатого «Галатасарая».

У игроков немецкие паспорта. Кён интереснее «Спартаку», ведь он может закрыть проблемный левый фланг. После отъезда Мангаша в «Спортинг» надо искать усиление, ведь Рябчук и Хлусевич подводили Станковича. Сообщали о проблемах с оплатой трансфера Мангаша в Португалию, но клубы придумали способ перевести деньги. Теперь от «Спартака» ждут серию важных подписаний.

Москвичам пригодятся сразу два крайних защитника

Слева есть Рябчук и Хлусевич, а справа бегали Денисов, Хлусевич и Зобнин. Никто не впечатлил. Переход на тройку центральных защитников с Маркиньосом слева тоже не сработал. Были разовые успехи у Рябчука и Денисова, но у «Спартака» нет человека со стабильностью молодого Дугласа Сантоса. Позиция правого защитника у «Спартака» проблемная чуть ли не со времен Дмитрия Парфёнова.

Станкович вряд ли впечатлен игрой в защите Денисова и Литвинова, но россияне помогают вписаться в правила и дадут простор для маневра после ужесточения лимита. У «красно-белых» ведь нет репутации без пяти минут новых чемпионов, чтобы к ним ломились самые перспективные защитники с российским паспортом. Например, Сильянов из «Локомотива» не мечтает играть в «Спартаке».

Денисов и Рябчук на выходных проверят силы в дерби против «Локомотива», где в атаке играют Пиняев, Бакаев, Батраков и Руденко. У соперника много россиян, а в центре нападения Комличенко или Воробьёв. Эти футболисты рассчитывают пройти защитников Станковича, которыми недоволен спортивный директор «Спартака» Кахигао. Менеджер запросил у скаутов игрока формата Дивеева.

Удуохай подходит под описание, немец тоже высокий и крепкий защитник. Но «Бешикташ» не славится надежной защитой. Феликс не стал железным лидером «орлов», но в прошлом сезоне немец был основным в команде тренера Сульшера. Удуохай редко нарушает правила, у него прекрасный первый пас. Аккуратность выделяет игрока, но даже у Жедсона было больше выигранных единоборств.

Зато Удуохай неплохо читает игру и работает на перехватах. С другой стороны, Феликс любит рисковать. Футболисты «Шахтёра» накидали обороне «Бешикташа» шесть мячей в двух матчах квалификации Лиги Европы. Немецкий футболист совсем не впечатлил. Понимаем, что Станковичу нужен сильный центральный защитник, но у игрока из Стамбула есть один заметный минус.

Как и звезда «Спартака» Бабич, Удуохай – левша. В прошлом в «Спартаке» отказались от связки в центре обороны с двумя левшами – Бабичем и Джикией. Такие дуэты редко играют вместе много лет и приживаются в основах серьезных клубов. Странно приглашать центрального защитника Удуохая, пока в Москве не закрыли покупками проблемные позиции правого и левого защитников.

Деррик Кён отказался от трансфера в Москву год назад

«Спартак» уже приглашал Кёна. «Галатасарай» искал футболисту новую команду, но защитник отказался от РПЛ . Деррик хотел играть в еврокубках или в топ-5, а потому ушёл в аренду в «Вердер». Между основой одного из лидеров РПЛ и составом середняка Бундеслиги Кён выбрал второй вариант. Теперь «Галатасарай» хочет продать футболиста, поскольку через год у него истекает контракт.

Также напомним о подписании Осимхена за 75 млн евро: стамбульцам срочно нужны деньги, чтобы уравнять расходы и доходы. Кён может упрямиться, ведь через год защитник станет свободным агентом. Поскольку скауты «Спартака» давно одобрили игрока, то Станкович точно согласен на сделку. В Бремене у Кёна были разные по качеству матчи, но это неплохой левый защитник.

В стартовом составе «Вердера» Кён выходил на поле в 14 матчах Бундеслиги, а ещё 13 раз появился на замену. Принял участие в четырех голевых атаках, но весной играл редко. Футболист соскучился по месту в основе, и это козырь «Спартака» на переговорах. У Кёна за плечами есть школа «Баварии». Надолго он в Мюнхене не задержался, но зато игрок прошёл в академию чемпионов по таланту и кондициям.

Развить карьеру в ведущих клубах Германии защитник не сумел, а теперь его снова зовут в «Спартак». Вот только левый фланг огорчал москвичей реже, чем правый край поля. У «Спартака» трансферная кампания похожа на лоскутное одеяло. Не успели продать Угальде в один из западных клубов – подписали сменщика Гарсию. В итоге есть два дорогих форварда в плохой форме.

Станкович доверял в центре атаки ветерану Заболотному до удаления Антона. Вингер Медина не заиграл и от парагвайца не могут избавиться. Крайний форвард Солари выходит на замену. Аргентинец пока не тянет на место в основе, но именно Пабло забил гол «Акрону». Слева неплохо смотрелся молодой Дмитриев. А теперь Игорю подвезут конкурента из запаса «Галатасарая»?