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«Спартак» может уволить спортивного директора Кахигао

сегодня, 00:19

Московский «Спартак» рассматривает возможность увольнения спортивного директора Франсиса Кахигао.

Как сообщает источник, если испанец покинет клуб, то на его место наймут российского специалиста.

Кахигао был нанят «Спартаком» в январе нынешнего года. Ранее он работал в турецком «Галатасарае».

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 05:29
В Спартаке любят бравировать тем, что всех кто пришёл в команду первым делом в клубный музей и с особой гордостью показывают свои достижения и историю.
Это всё понятно, но надо ещё статистику увольнении последних двадцати лет всем показывать, а так же рассказывать про скандалы, короче говорить реальную правду, а не то, что было в прошлом веке.
Надо не наёмных рабочих пачками менять, а меняться самому Спартаку, особенно свою философию.
А то как сказала Зарема: "Увольнение уборщицы клуба может собирать больше внимания, чем чемпионство другого клуба, например, "Зенита".
Пока так будут думать в Спартаке, так и будет продолжаться хаос с командой.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 03:51
Спартак своих увольняет. А не судей))) так что прав. Скоро и тренера аут
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:13
В народной редко кто надолго задерживается...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 02:50
Как грится этп надбного было сделать ещё ВЧЕРА!
Vilar
Vilar
сегодня в 01:01
Вот хорошая новость - главное чтобы сбылась. Затем, очередь должна дойти до борова, главное не откладывать, время упустить нельзя.
Gorasul
Gorasul
сегодня в 00:59
С больной головы на здоровую... Жбан - туп как сербский пень, а виноват спортивный директор.
ABir
ABir
сегодня в 00:57
А вместе с ним и главного пора гнать.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:36
Какая польза от этих испанцев... деньги на ветер... А потом бензин дорожает...
Гость
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