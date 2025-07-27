«Спартак» может уволить спортивного директора Кахигао

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сегодня, 00:19

Московский «Спартак» рассматривает возможность увольнения спортивного директора .

Как сообщает источник, если испанец покинет клуб, то на его место наймут российского специалиста.

Кахигао был нанят «Спартаком» в январе нынешнего года. Ранее он работал в турецком «Галатасарае».