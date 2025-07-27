«Спартак» может уволить спортивного директора Кахигао

Московский «Спартак» рассматривает возможность увольнения спортивного директора Франсиса Кахигао.
Как сообщает источник, если испанец покинет клуб, то на его место наймут российского специалиста.
Кахигао был нанят «Спартаком» в январе нынешнего года. Ранее он работал в турецком «Галатасарае».
Это всё понятно, но надо ещё статистику увольнении последних двадцати лет всем показывать, а так же рассказывать про скандалы, короче говорить реальную правду, а не то, что было в прошлом веке.
Надо не наёмных рабочих пачками менять, а меняться самому Спартаку, особенно свою философию.
А то как сказала Зарема: "Увольнение уборщицы клуба может собирать больше внимания, чем чемпионство другого клуба, например, "Зенита".
Пока так будут думать в Спартаке, так и будет продолжаться хаос с командой.
Это всё понятно, но надо ещё статистику увольнении последних двадцати лет всем показывать, а так же рассказывать про скандалы, короче говорить реальную правду, а не то, что было в прошлом веке.
Надо не наёмных рабочих пачками менять, а меняться самому Спартаку, особенно свою философию.
А то как сказала Зарема: "Увольнение уборщицы клуба может собирать больше внимания, чем чемпионство другого клуба, например, "Зенита".
Пока так будут думать в Спартаке, так и будет продолжаться хаос с командой.