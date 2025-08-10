Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Бакаев — о своём переходе в «Локомотив»: «Я хотел играть в топовой команде»

вчера, 08:24

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев высказался о своём трансфере в клуб.

Как появился этот вариант? Честно говоря, не до конца все тонкости знаю. Мой представитель сообщил мне, что есть серьёзный интерес от клуба, от тренера. Сам я захотел перейти. Хорошо, что договорились, всё сложилось идеально. Я хотел играть в топовой команде российского чемпионата. Раз меня позвали сюда, то работа, проделанная в целом за всю карьеру, прошла не зря. Здесь понимают, что я могу принести пользу.

Напомним, что Бакаев перешёл в состав «железнодорожников» в середине июня.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Барселона» намерена продлить контракт с защитником Кристенсеном
Вчера, 07:53
ОфициальноЭкс-игрок МЮ и «Спартака» Маркос Рохо покидает «Бока Хуниорс»
09 августа
ОфициальноИньиго Мартинес покидает «Барселону»
09 августа
СлухиСумма отступных в контракте полузащитника ПСЖ Витиньи снизится
09 августа
Официально«Валенсия» договорилась о продлении контракта с Геррой
09 августа
Официально«Бавария» продлила контракты с двумя игроками юношеской сборной Германии
09 августа
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 10:59
По одной удачной игре рано судить, но пусть у него сложится в Локомотиве.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:40
Прямо сейчас сильнее Барко и Солари
wbf4uhxytpw6
wbf4uhxytpw6 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 09:38
    shlomo
    shlomo
    вчера в 09:08
    Так сказал, что он будто бы перешел в Реал...:)))
    Capral
    Capral
    вчера в 08:45
    А Локомотив топовая команда? Надо же, даже не знал.
    dxkfb3yq29nq
    dxkfb3yq29nq
    вчера в 08:37
    Уже играл и в спартаке и в Зените, в Локо будет та же история.
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 08:35
    Дали шанс Зелимхану проявить себя...
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     