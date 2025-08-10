Бакаев — о своём переходе в «Локомотив»: «Я хотел играть в топовой команде»

Полузащитник «Локомотива» высказался о своём трансфере в клуб.

Как появился этот вариант? Честно говоря, не до конца все тонкости знаю. Мой представитель сообщил мне, что есть серьёзный интерес от клуба, от тренера. Сам я захотел перейти. Хорошо, что договорились, всё сложилось идеально. Я хотел играть в топовой команде российского чемпионата. Раз меня позвали сюда, то работа, проделанная в целом за всю карьеру, прошла не зря. Здесь понимают, что я могу принести пользу.