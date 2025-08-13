Бывший генеральный директор «Торпедо» останется под стражей

Бывший генеральный директор московского «Торпедо» Валерий Скородумов останется под арестом.
Московский городской суд отклонил апелляцию защиты Скородумова на решение о продлении срока содержания под стражей.
Напомним, что Скородумов и совладелец «Торпедо» Леонид Соболев были задержаны по делу об оказании противоправного влияния на результаты матчей Первой лиги. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отстранил Скородумова от любой деятельности, связанной с футболом, на десять лет, а Соболева – на пять.
«Торпедо» потеряло место в РПЛ и сейчас выступает в Первой лиге.
