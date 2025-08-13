Бывший генеральный директор «Торпедо» останется под стражей

1755094338

вчера, 17:12

Бывший генеральный директор московского «Торпедо» Валерий Скородумов останется под арестом.

Московский городской суд отклонил апелляцию защиты Скородумова на решение о продлении срока содержания под стражей.

Напомним, что Скородумов и совладелец «Торпедо» Леонид Соболев были задержаны по делу об оказании противоправного влияния на результаты матчей Первой лиги. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отстранил Скородумова от любой деятельности, связанной с футболом, на десять лет, а Соболева – на пять.