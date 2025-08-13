 
Бывший генеральный директор «Торпедо» останется под стражей

вчера, 17:12

Бывший генеральный директор московского «Торпедо» Валерий Скородумов останется под арестом.

Московский городской суд отклонил апелляцию защиты Скородумова на решение о продлении срока содержания под стражей.

Напомним, что Скородумов и совладелец «Торпедо» Леонид Соболев были задержаны по делу об оказании противоправного влияния на результаты матчей Первой лиги. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отстранил Скородумова от любой деятельности, связанной с футболом, на десять лет, а Соболева – на пять.

«Торпедо» потеряло место в РПЛ и сейчас выступает в Первой лиге.

Торпедо М
Источник: matchtv.ru
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:31
"По делу об оказании противоправного влияния на результаты матчей Первой лиги."
По иронии судьбы Торпедо в Первую лигу и отправили...)
