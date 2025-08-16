Галактионов высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал возможное ужесточение лимита на легионеров в РПЛ .

Наш клуб сделал ставку на развитие российских игроков в конце 2022 года. Изменения лимита не имели отношения к этому решению. Ребята, которые составляют костяк команды, стараются развиваться и прогрессировать и на этой основе добиваться результата. Понятно, что необходима стабильность, нужно показывать результат на длинной дистанции. Но руководство клуба и все мы двигаемся в этом направлении. Отсутствие крупных турниров — это лишняя возможность отслеживать российских футболистов и делать их сильнее.