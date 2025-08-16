 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Галактионов высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ

вчера, 20:53

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал возможное ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

Наш клуб сделал ставку на развитие российских игроков в конце 2022 года. Изменения лимита не имели отношения к этому решению. Ребята, которые составляют костяк команды, стараются развиваться и прогрессировать и на этой основе добиваться результата. Понятно, что необходима стабильность, нужно показывать результат на длинной дистанции. Но руководство клуба и все мы двигаемся в этом направлении. Отсутствие крупных турниров — это лишняя возможность отслеживать российских футболистов и делать их сильнее.

Подписывайся в ВК
Все новости
Станкович: «Мы выбрали самый сложный путь и идём по нему»
Вчера, 20:47
Семак объяснил причины плохого старта «Зенита» в этом сезоне РПЛ
Вчера, 20:30
Семак высказался о ничейном результате в матче против «Спартака»
Вчера, 20:04
Галактионов назвал ничью с «Балтикой» нормальным результатом
Вчера, 17:37
Голкипер «Ахмата» Шелия: «Мы нацелены на самые высокие места»
Вчера, 14:29
Биджиев назвал Дагестан «самым футбольным регионом России»
Вчера, 13:18
 
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:20
Что характерно, на 80% российский состав лидирует в текущем сезоне...
Андрюха 43
Андрюха 43
вчера в 20:56
Браво Локомотив. Вам нечего бояться. Хоть болею за Спартак. Но искренне желаю вам победить в этом сезоне
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 