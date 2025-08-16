Галактионов назвал ничью с «Балтикой» нормальным результатом

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал ничью в матче 5-го тура РПЛ против «Балтики» (1:1).

Если бы соперник забил второй мяч, когда был момент, то было бы сложнее. Тот напор и та направленность во втором тайме воплотились в гол. Остроты, конечно, не хватало, с точки зрения конкретики в моментах. С учетом того, что нам пришлось столкнуться с таким сопротивлением соперника, с таким количеством единоборств, то ничья на выезде — нормальный результат. Есть положительный результат, команда проявила характер, сплоченность, не опустила руки и продолжала нагнетать.