Галактионов назвал ничью с «Балтикой» нормальным результатом

сегодня, 17:37
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал ничью в матче 5-го тура РПЛ против «Балтики» (1:1).

Если бы соперник забил второй мяч, когда был момент, то было бы сложнее. Тот напор и та направленность во втором тайме воплотились в гол. Остроты, конечно, не хватало, с точки зрения конкретики в моментах. С учетом того, что нам пришлось столкнуться с таким сопротивлением соперника, с таким количеством единоборств, то ничья на выезде — нормальный результат. Есть положительный результат, команда проявила характер, сплоченность, не опустила руки и продолжала нагнетать.

артем сергеев 1
артем сергеев 1
сегодня в 20:32
Должны были проиграть,ибо играли хуже.Забили не после какой-то комбинации, а благодоря случайному рикошету... Чудом не проиграли, ибо случилось то, что ге должно было случиться: момент чуда видели все.
Галактионов игрой не руководил, а Талалаев вел игру: он молодец.
6nnf4k4n3rar
6nnf4k4n3rar
сегодня в 18:00
Конечно, нормальный, чудом не проиграли.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 17:50
Так и есть. Только не стоит к такой норме привыкать.
Гость
