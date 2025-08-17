 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыУкраина. Премьер-Лига 2025/2026

«Шахтёр» подписал 19-летнего бразильца из «Сан-Паулу»

сегодня, 09:25

Полузащитник «Сан-Паулу» Лукас Феррейра стал игроком «Шахтёра».

Как сообщает официальный сайт донецкой команды, 19-летний футболист подписал контракт сроком на 5 лет.

В 2025 году он сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Ранее стало известно, что состав «горняков» покинул защитник Гиорги Гочолешвили, его взял в аренду немецкий «Гамбург».

Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 09:49
Он вполне способен быть сильнее Алисона, судя по всему.
Единственное, что осталось, так это под Кевина кого-то купить, даже учитывая то, что не уйдёт в это ТО.
Рикельме Филипе?
Гость
