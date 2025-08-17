«Шахтёр» подписал 19-летнего бразильца из «Сан-Паулу»

1755411953

сегодня, 09:25

Полузащитник «Сан-Паулу» стал игроком «Шахтёра».

Как сообщает официальный сайт донецкой команды, 19-летний футболист подписал контракт сроком на 5 лет.

В 2025 году он сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Ранее стало известно, что состав «горняков» покинул защитник Гиорги Гочолешвили, его взял в аренду немецкий «Гамбург».