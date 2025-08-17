«Шахтёр» подписал 19-летнего бразильца из «Сан-Паулу»

Полузащитник «Сан-Паулу» Лукас Феррейра стал игроком «Шахтёра».
Как сообщает официальный сайт донецкой команды, 19-летний футболист подписал контракт сроком на 5 лет.
В 2025 году он сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи.
Ранее стало известно, что состав «горняков» покинул защитник Гиорги Гочолешвили, его взял в аренду немецкий «Гамбург».
Единственное, что осталось, так это под Кевина кого-то купить, даже учитывая то, что не уйдёт в это ТО.
Рикельме Филипе?
