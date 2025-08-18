 
«Сантос» с Неймаром проиграл дома 0:6 в игре чемпионата Бразилии

сегодня, 00:08
СантосЛоготип футбольный клуб Сантос (Сан-Паулу)0 : 6Логотип футбольный клуб Васку да Гама (Рио-де-Жанейро)Васку да ГамаМатч завершен

«Сантос» потерпел поражение от «Васку да Гама» в матче 20-го тура бразильской Серии А (0:6).

На 18-й минуте гости вышли вперёд усилиями Лукаса Питона. Давид на 52-й удвоил преимущество команды. Филиппе Коутиньо на 54-й забил третий мяч. Раян Витор на 60-й реализовал пенальти. На 62-й Коутиньо сделал дубль. Ещё более крупным счёт сделал Че-Че на 68-й.

В составе хозяев поля с первых минут вышел нападающий Неймар, он отыграл поединок целиком. На 39-й форвард получил жёлтую карточку, из-за перебора «горчичников» игрок пропустит следующую встречу.

«Сантос» занимает 15-е место в чемпионате (21 очко). «Васку да Гама» идёт на 16-й позиции (19 баллов).

Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 01:02
Вот так встреча, Неймар против Коутинью. Про Нея часто пишут, а вот про Коутинью давно не слышал.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:01
Анчелотти еще хочет вернуть Нея в сборную
SpaM-10
SpaM-10
сегодня в 00:36, ред.
Бл..., там Мангаш за Спортинг Лиссабон дубль сделал. С..., за 300 тысяч продали!!! Пи...ц, бизнес по-лукойловски!!!
sihafazatron
sihafazatron ответ SpaM-10 (раскрыть)
сегодня в 00:35
Ах точно точно. Но все же сборная влетела))
SpaM-10
SpaM-10 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:28
Он не играл в том матче.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:10
Ого. Бразилы редко так много забивают.
А Неймару не привыкать, он и 1:7 влетал немцам))
