«Сантос» с Неймаром проиграл дома 0:6 в игре чемпионата Бразилии

1755464904

сегодня, 00:08

«Сантос» потерпел поражение от «Васку да Гама» в матче 20-го тура бразильской Серии А (0:6).

На 18-й минуте гости вышли вперёд усилиями Лукаса Питона. Давид на 52-й удвоил преимущество команды. Филиппе Коутиньо на 54-й забил третий мяч. Раян Витор на 60-й реализовал пенальти. На 62-й Коутиньо сделал дубль. Ещё более крупным счёт сделал Че-Че на 68-й.

В составе хозяев поля с первых минут вышел нападающий Неймар, он отыграл поединок целиком. На 39-й форвард получил жёлтую карточку, из-за перебора «горчичников» игрок пропустит следующую встречу.

«Сантос» занимает 15-е место в чемпионате (21 очко). «Васку да Гама» идёт на 16-й позиции (19 баллов).