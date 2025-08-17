«Краснодар» разгромил «Сочи»

1755458765

вчера, 22:26

«Краснодар» одержал победу над «Сочи» в матче 5-го тура РПЛ (5:1).

На 47-й минуте за вторую жёлтую карточку у гостей был удалён Марсело Алвеш. Счёт открыл Эдуард Сперцян на 49-й, выведя хозяев поля вперёд. На 62-й полузащитник сделал дубль. На 65-й Антон Зиньковский сократил отставание гостей в счёте. На 67-й «быки» забили третий мяч усилиями Виктора Са. Увеличил отрыв чемпионов России Никита Кривцов на 72-й. На 90+2-й ещё один мяч забил Гаэтан Перрен.

«Краснодар» занимает 2-е место (12 очков). «Сочи» идёт 15-м (один балл).