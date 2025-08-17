 
«Краснодар» разгромил «Сочи»

вчера, 22:26
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар5 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

«Краснодар» одержал победу над «Сочи» в матче 5-го тура РПЛ (5:1).

На 47-й минуте за вторую жёлтую карточку у гостей был удалён Марсело Алвеш. Счёт открыл Эдуард Сперцян на 49-й, выведя хозяев поля вперёд. На 62-й полузащитник сделал дубль. На 65-й Антон Зиньковский сократил отставание гостей в счёте. На 67-й «быки» забили третий мяч усилиями Виктора Са. Увеличил отрыв чемпионов России Никита Кривцов на 72-й. На 90+2-й ещё один мяч забил Гаэтан Перрен.

«Краснодар» занимает 2-е место (12 очков). «Сочи» идёт 15-м (один балл).

SpaM-10
SpaM-10 ответ 1734628 24 (раскрыть)
вчера в 23:56
Нет фактов? Факты в том, что в равных составах ноль ударов в створ, ноль голов. Да и игра го...
SpaM-10
SpaM-10 ответ 1734628 24 (раскрыть)
вчера в 23:53
Это только ты пишешь про если бы да ка бы. Читай внимательно чужие комменты, прежде чем на них писать свой.
1734628 24
1734628 24 ответ SpaM-10 (раскрыть)
вчера в 23:48
Первый тайм завершили в равных составах, да. А что было бы во втором если бы не удаление? Если бы да кабы. Нету фактов, нету
1734628 24
1734628 24 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:45
Балтика?
ATG
ATG ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 23:41
В кондициях или нет. Быки за малым не на первом месте
ATG
ATG ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 23:37
Что там не знать? Мы бы по-любому выиграли. Хоть удали хоть нет
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 23:29
Рубин хорош был когда ЦСКА им 5 штук закатил* А Балтика не всегда играет, иногда работает на поле. А я пишу "играющие" три команды. Балтика 1 игру играла - со Спартаком. В остальных работала, но работала отлично.
Шуня771
Шуня771
вчера в 23:29
Против Краснодара в меньшинстве...
Конечно это не хоккей, но всё же...)
А кому легко было бы?
Болельщиков "быков" с победой!
"Черноморец" интересно был на матче?)
Поди болели за Сочи?))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:29
Краснодар сегодня разошелся,устроил разгром Сочи.
TheBoLt
TheBoLt ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 23:25
Ну тоже тут вряд ли можно винить кого-то кроме удалившегося. Зачем фолил на желтую? Зачем имея желтую, срывал атаку? Ну забил бы там Кордоба, зато команду не подставляешь и не удаляешься. Удаление чистое, как и поражение Сочи чистое. Поражение имени Алвеша)
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:21
Балтика и Рубин тоже хороши)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:06
Второй тайм удался быкам!)) что же с победой!!
ABir
ABir
вчера в 23:04
Сочи держались почти 50 минут, а дальше удаление игрока и мастерство соперника сделали свое дело.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 23:04
Мурена не Мурена, всё равно бы дожали!..
SpaM-10
SpaM-10 ответ 1734628 24 (раскрыть)
вчера в 22:51
Какие если бы да ка бы??? Я факт привёл, что в равных составах ноль у Краснодара.
valt134
valt134
вчера в 22:51
Катком прошлись…
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:48
Реально сейчас в РПЛ всего три играющие команды. Это Локо, Краснодар и ЦСКА. Остальные либо мучаются, либо номер отбывают.
1734628 24
1734628 24 ответ SpaM-10 (раскрыть)
вчера в 22:46
Если бы да кабы. Но Краснодар это команда второго тайма.
За адекватность
За адекватность
вчера в 22:41
Постараюсь кратко. Француз, выходя на замену, играет с желанием, что уже неплохо. Ну это в качестве лирического отступления. Дифирамбы петь, не мое. Тайм первый ноль ударов в створ. Давление, подходы и.т.п., то такое. Радует, что не останавливались независтмо (от количества игроков на поле) и от счета в тайме втором. Свое забрали, а именно победу, с чем болельщиков клуба и поздравляю. Морено и Ко удачи в дальнейшем. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
Vilar
Vilar
вчера в 22:38
Если чемпион у такого Сочи не выиграл бы...
Думаю, эта игра во втором тайме в большинстве малопоказательная, для утверждения, что Краснодар восстановил прошлосезонные кондиции, подождём более серьёзных соперников. Смутные сомнения не отпускает игра с Локомотивом.
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:35, ред.
Разгромить-то, конечно, разгромил - кто же спорит, НО!
НЕ удали судья Алвеша, который, как оказалось, был тем "клеем-супермоментом", скрепляющим всю линию обороны Сочи, играющим очень умно и самоотверженно, открыли бы счёт кубанцы?
Вот, не знаю-не знаю...
ЭТО как раз тот случай, когда игра 10 на 11 - трагедия для тех, у кого 10 и праздник - у кого 11.
Перен, конечно, выйдя на поле в самой концовке, просто монстр какой-то: если он и правда был приобретён на замену Сперцяну, то за ИГРУ Краснодара его болелы могут быть спокойны.
Если по общему впечатлению о матча, то первый тайм - классическая тягомотина в домашнем матче имени ФК Краснодар.
Ну, второй тайм - понятное дело: счёт на табло.
Но кипер сочинцев Дёгтев ТАКОГО точно НЕ заслужил...
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 22:34
В равных составах Краснодар ничего не смог.
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:32
Чемпион в ударе! Браво быки
Разумный Шляпник
Разумный Шляпник
вчера в 22:30
Молодцы! Молодцы! Молодцы!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:29, ред.
Марсело подвел команду.
и быки взяли Сочи за рога)))
отличная команда!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:27, ред.
Быков с Победой!
Глянул стату! В первом тайме 10 ударов и 0 в створ!!! Во втором прицел подправили и из 13 ударов 7 в створ!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:26
Вот и славно, удаление внесло свою лепту
