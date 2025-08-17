«Краснодар» разгромил «Сочи»

«Краснодар» одержал победу над «Сочи» в матче 5-го тура РПЛ (5:1).
На 47-й минуте за вторую жёлтую карточку у гостей был удалён Марсело Алвеш. Счёт открыл Эдуард Сперцян на 49-й, выведя хозяев поля вперёд. На 62-й полузащитник сделал дубль. На 65-й Антон Зиньковский сократил отставание гостей в счёте. На 67-й «быки» забили третий мяч усилиями Виктора Са. Увеличил отрыв чемпионов России Никита Кривцов на 72-й. На 90+2-й ещё один мяч забил Гаэтан Перрен.
«Краснодар» занимает 2-е место (12 очков). «Сочи» идёт 15-м (один балл).
НЕ удали судья Алвеша, который, как оказалось, был тем "клеем-супермоментом", скрепляющим всю линию обороны Сочи, играющим очень умно и самоотверженно, открыли бы счёт кубанцы?
Вот, не знаю-не знаю...
ЭТО как раз тот случай, когда игра 10 на 11 - трагедия для тех, у кого 10 и праздник - у кого 11.
Перен, конечно, выйдя на поле в самой концовке, просто монстр какой-то: если он и правда был приобретён на замену Сперцяну, то за ИГРУ Краснодара его болелы могут быть спокойны.
Если по общему впечатлению о матча, то первый тайм - классическая тягомотина в домашнем матче имени ФК Краснодар.
Ну, второй тайм - понятное дело: счёт на табло.
Но кипер сочинцев Дёгтев ТАКОГО точно НЕ заслужил...
НЕ удали судья Алвеша, который, как оказалось, был тем "клеем-супермоментом", скрепляющим всю линию обороны Сочи, играющим очень умно и самоотверженно, открыли бы счёт кубанцы?
Вот, не знаю-не знаю...
ЭТО как раз тот случай, когда игра 10 на 11 - трагедия для тех, у кого 10 и праздник - у кого 11.
Перен, конечно, выйдя на поле в самой концовке, просто монстр какой-то: если он и правда был приобретён на замену Сперцяну, то за ИГРУ Краснодара его болелы могут быть спокойны.
Если по общему впечатлению о матча, то первый тайм - классическая тягомотина в домашнем матче имени ФК Краснодар.
Ну, второй тайм - понятное дело: счёт на табло.
Но кипер сочинцев Дёгтев ТАКОГО точно НЕ заслужил...