«Манчестер Сити» договорился о переходе вратаря ПСЖ Доннаруммы — журналист

1756713931

вчера, 11:05

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» договорился с французским «Пари Сен-Жермен» о переходе итальянского вратаря Джанлуиджи Доннаруммы. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Фабрицио Романо.

По информации журналиста, бразильский вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон покинет команду и перейдет в турецкий «Фенербахче».

Доннарумме 26 лет, вместе с ПСЖ он четырежды становился чемпионом Франции, два раза — обладателем кубка страны, в минувшем сезоне итальянец выиграл вместе с парижанами Лигу чемпионов. В составе сборной Италии он стал чемпионом Европы в 2021 году. В сезоне-2024/25 Доннарумма провел за ПСЖ 47 матчей, 17 из которых — «на ноль».