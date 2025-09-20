  • Поиск
«Спартак» из Костромы стал единоличным лидером таблицы Первой лиги

20 сентября 2025, 18:55

Футболисты костромского «Спартака» со счетом 4:2 победили «Чайку» из Ростовской области в гостевом матче 11-го тура Лиги Пари (Первой лиги) и вышли на первое место в турнирной таблице.

В составе победителей голы забили Денис Жилмостных (11-я минута), Егор Назаренко (45+5, 50) и Максим Игнатьев (62). У «Чайки» отличились Егор Гуляев (15) и Артем Соколов (83).

«Спартак» из Костромы в прошлом сезоне добился повышения из Леон — Второй лиги. Команду тренирует Сергей Бондарь. Главным тренером «Чайки» является бывший игрок московского «Спартака» Дмитрий Комбаров. Под его руководством команда одержала 1 победу в 11 матчах, потерпев при этом 7 поражений.

Песчанокопская «Чайка» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков. Костромской «Спартак» располагается на первой строчке, на счету клуба 26 очков. На второй позиции располагается екатеринбургский «Урал» (24 очка), на третьей — воронежский «Факел» (23). В следующем туре «Чайка» 28 сентября на выезде встретится с «Факелом», на следующий день «Спартак» дома сыграет с ульяновской «Волгой».

stanichnik
stanichnik
20 сентября в 21:04
Болельщиков Костромы с победой любимой команды! Удивляет не гостевая победа костромичан над аутсайдером, а удивляет сегодняшнее лидерство Спартака, дебютанта в Первой лиге. Напрашивается некая аналогия с Премьер-Лигой, где в лидирующей группе тоже располагается дебютант, с той лишь разницей, что Балтика находится на второй строчке, но зато пока ещё не познала горечи поражения.
Болейте за своих, а не против чужих!
Bad Listener
Bad Listener
20 сентября в 20:56
Предположу что это потому что у них тренер а не лысая истеричка
cbuvph774p7a
cbuvph774p7a
20 сентября в 20:46
Кострома всех удивляет, никто бы на неё не поставил в начале сезона
Alex_67
Alex_67
20 сентября в 20:36
Это называется поймали кураж... Скоро пройдёт — РПЛ точно не нужна Костроме...
112910415
112910415
20 сентября в 20:35
А седобородый вратарь не выходил? )
sv_1969
sv_1969
20 сентября в 19:44
Кострома удивляет по хорошему!Молодцы земляки!
Kosmos58
Kosmos58
20 сентября в 19:31
Во, дают!
