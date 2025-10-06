Ивлев занял пост председателя совета директоров «Динамо»

1759741692

вчера, 12:08

стал новым председателем совета директоров московского футбольного клуба «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Динамо» — клуб с великой историей, и в нем было многое сделано за последние годы, — сказал Ивлев. — Мы помним и игры, которые радовали нас и вселяли надежду, и конкретные неудачи, разочарования. Наша общая задача сейчас — создать клуб-лидер со стабильной и качественной игрой, которая будет радовать болельщиков и вести нас к титулам".

2 октября «Динамо» объявило об уходе Дмитрия Гафина с поста председателя совета директоров клуба. Он занимал эту должность с января 2024 года, до этого был членом совета директоров. В сезонах-2021/22 и 2023/24 «Динамо» стало бронзовым призером чемпионата России. Прошлый сезон команда завершила на пятом месте.