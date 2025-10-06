  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Ивлев занял пост председателя совета директоров «Динамо»

вчера, 12:08

Александр Ивлев стал новым председателем совета директоров московского футбольного клуба «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Динамо» — клуб с великой историей, и в нем было многое сделано за последние годы, — сказал Ивлев. — Мы помним и игры, которые радовали нас и вселяли надежду, и конкретные неудачи, разочарования. Наша общая задача сейчас — создать клуб-лидер со стабильной и качественной игрой, которая будет радовать болельщиков и вести нас к титулам".

2 октября «Динамо» объявило об уходе Дмитрия Гафина с поста председателя совета директоров клуба. Он занимал эту должность с января 2024 года, до этого был членом совета директоров. В сезонах-2021/22 и 2023/24 «Динамо» стало бронзовым призером чемпионата России. Прошлый сезон команда завершила на пятом месте.

58-летний Ивлев является членом консультативного совета «Динамо». С 2017 года он возглавлял набсовет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и покинул его в декабре 2020 года.

Подписывайся в ВК
Все новости
 
Все комментарии
Храневец
Храневец
вчера в 19:52
От перестановки мест слагаемых сумма не изменяется
n9gjgm2sy3wt
n9gjgm2sy3wt
вчера в 16:14
Пока Волера главный тренер, Динамо будет Ростовом.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:53
Будем надеяться то изменения будут и к лучшему....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 