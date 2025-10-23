 
 
 
Шустиков был одной из ярчайших фигур отечественного футбола — Колосков

вчера, 15:51

Серебряный призер чемпионата Европы 1964 года Виктор Шустиков был одной из ярчайших фигур отечественного футбола. Такое мнение высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Шустиков умер в возрасте 86 лет после продолжительной болезни.

«Виктор Михайлович был одной из ярчайших фигур в истории отечественного футбола, — сказал Колосков. — Он олицетворял собой надежность и уверенность на футбольном поле. Он был замечательным человеком, я с ним много общался после того, как он завершил карьеру. Мои соболезнования семье и близким».

Вместе с «Торпедо» Шустиков стал чемпионом СССР (1960, 1965), трехкратным обладателем Кубка СССР (1960, 1968, 1972), дважды он признавался лучшим футболистом СССР (1963, 1964). Ему принадлежит рекорд по числу матчей за «Торпедо» в чемпионатах СССР (427). За «Торпедо» Шустиков выступал на протяжении всей игровой карьеры — с 1958 по 1972 год, с 1968 года был капитаном команды.

В составе сборной СССР он провел 10 матчей, принимал участие в чемпионате Европы 1964 года, на котором советская сборная заняла второе место. В 1997 году Шустиков был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. После завершения карьеры работал в тренерском штабе «Торпедо» и футбольного клуба «Москва».

