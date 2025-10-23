Лидия Иванова: «Шустикова выделяли как одного из сильнейших защитников»

1761221136

вчера, 15:05

Серебряный призер чемпионата Европы по футболу 1964 года Виктор Шустиков был последним из золотого поколения московского «Торпедо». Такое мнение высказала вдова двукратного чемпиона страны в составе столичной команды Валентина Иванова Лидия Иванова.

Шустиков умер в возрасте 86 лет после продолжительной болезни.

«Ушел один из самых настоящих футболистов „Торпедо“. Последний представитель того золотого поколения клуба. Хотела бы передать соболезнования его семье, — сказала Иванова. — Я с ним была лично знакома с молодых лет, мы с ним практически ровесники. При мне он становился заслуженным мастером спорта. Отрабатывал на поле так честно — я полвека прожила с мужем-футболистом, поэтому слышала о Викторе отзывы».

«Я знала, что он в последнее время не очень хорошо себя чувствовал, но трудно было представить, что он приболел. Потому что это была глыба, он был красивым мужчиной, высоким, статным, сильным, ловким. Достоинства, которые должны присутствовать у такого мастера, у него были. Это огромный пример для всего подрастающего поколения во всех отношениях», — добавила она.

Иванова рассказала, каким Шустиков был футболистом и в быту. «У меня было ощущение, что их отношения с мужем были добрыми, хорошими, — сказала она. — И я из уст Валентина знаю, что он прекрасный футболист. Я слышала его разговоры с журналистами и из футбольного мира о том, что Шустикова выделяли как одного из сильнейших защитников. Что касается его как человека, то он по-ангельски относился к своей жене Шуре, и я могу представить, что она сейчас чувствует. Он был однолюбом. Рядом с ним можно было чувствовать себя как за каменной стеной. Я прекрасно знаю, какую они с женой пережили беду после потери сына Сергея. Я могу представить, как он переживал потерю сына».