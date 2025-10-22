 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнение

Экс-диетолог Роналду рассказал, можно ли есть хлеб при похудении

22 октября 2025, 11:08

Качественно выпеченный хлеб может приносить пользу организму при похудении. Об этом в интервью рассказал нутрициолог московского футбольного клуба ЦСКА, бывший диетолог клуба «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, Хосе Блеса.

«Я могу сказать, что углеводы необоснованно считают самым большим злом в рационе, — сказал Блеса. — Это не совсем так. Если я хочу похудеть, я должен есть меньше, чем трачу [калорий]. Домашний хлеб, который ты выпекаешь из домашних ингредиентов, — замечательный продукт, потому что это очень хороший пребиотик. Он идет на пользу организму, здоровью. Поэтому немножко хлеба можно».

Подписывайся в ВК
Все новости
Футболист ЦСКА Верде оценил работу с тренером Челестини
22 октября
В «Акроне» полностью доверяют главному тренеру Тедееву
22 октября
Алеррандро оценил шансы ЦСКА выиграть Кубок России
22 октября
Экс-диетолог Роналду рассказал о губительном эффекте «Оземпика»
22 октября
РФС ведет переговоры о матчах сборной с большим количеством федераций
22 октября
Травмированный защитник «Спартака» Бабич обратился к болельщикам клуба
22 октября
 
Сортировать
Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
22 октября в 14:09
Основная мысль диетолога – чтобы похудеть, нужно расходовать калорий больше, чем потреблять. А расходуются калории под влиянием физических нагрузок. Лучше, когда эти нагрузки не интенсивные, но продолжительные. Я сам сбрасывал вес — мне это удалось. Хлеб никогда не переставал есть. Если, встав на весы, обнаруживаю прибавку, сразу увеличиваю пешеходную норму. А вообще, чтобы не толстеть, есть совет от Майи Плисецкой — надо меньше жрать!!!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
22 октября в 14:07
Горбушечку чёрного...натереть чесночком. Борщ со сметанкой. Сало с прослоечками. Ммммм..
lotsman
lotsman
22 октября в 13:59
Футбольный сайт SOCCER. RU постепенно превращается в сайт "Жить здорово".)
adekvat
adekvat
22 октября в 12:51
Даже пить полезно в небольших дозах.
K_SY116
K_SY116
22 октября в 12:32
Да ладно
DERBY COUNTY
DERBY COUNTY
22 октября в 12:06, ред.
Хлеб нужно кушать!
lazzioll
lazzioll ответ STVA 1 (раскрыть)
22 октября в 11:59
твоя картинка мне сразу похожую напомнила))
Варвар7
Варвар7
22 октября в 11:48
Народная изречение - давно известно...)))
r3v58z4srv8m
r3v58z4srv8m
22 октября в 11:47
Вася-курортник это дело явно одобряет!
particular
particular
22 октября в 11:32
Для похудения, хлеб, конечно, можно... Но водку, - нужно...
А ещё - кроссы, зал и нервяк, - тогда можно усохнуть до сухожилий :)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 октября в 11:32
Пойду скушаю немножко чёрного хлеба...
STVA 1
STVA 1
22 октября в 11:28
Новость эта напомнила)))
Capral
Capral
22 октября в 11:18
Белая сдоба- вот, первый враг для организма. А черный хлеб, в умеренном потреблении не несёт ничего плохого.
Как говорят на Украине: "Дурне сало без хлиба".
sihafazatron
sihafazatron
22 октября в 11:10
Эти новости здесь для того, чтобы женскую аудиторию повысить на сайте?))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 