Экс-диетолог Роналду рассказал, можно ли есть хлеб при похудении

22 октября 2025, 11:08

Качественно выпеченный хлеб может приносить пользу организму при похудении. Об этом в интервью рассказал нутрициолог московского футбольного клуба ЦСКА , бывший диетолог клуба «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, .

«Я могу сказать, что углеводы необоснованно считают самым большим злом в рационе, — сказал Блеса. — Это не совсем так. Если я хочу похудеть, я должен есть меньше, чем трачу [калорий]. Домашний хлеб, который ты выпекаешь из домашних ингредиентов, — замечательный продукт, потому что это очень хороший пребиотик. Он идет на пользу организму, здоровью. Поэтому немножко хлеба можно».