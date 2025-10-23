 
 
 
Пономарев: «У Шустикова была очень яркая футбольная жизнь»

вчера, 15:15

Серебряный призер чемпионата Европы по футболу 1964 года Виктор Шустиков хорошо читал игру и провел очень яркую футбольную жизнь. Такое мнение высказал бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев.

Шустиков умер в возрасте 86 лет после продолжительной болезни.

«Он был очень надежным центральным защитником, хорошо читал игру, действовал на опережение, — сказал Пономарев. — При этом он никогда не действовал грубо, на него было интересно смотреть. Витя здорово играл за „Торпедо“ и сборную, у него была очень яркая футбольная жизнь».

«Он был очень добрым и скромным человеком. Он не был компанейским человеком, скорее, был индивидуалистом, часто замыкался на себе. Над ним могли где-то подшутить, но он никогда на это не обижался. Витя никогда никому не делал зла, не злословил, у меня о нем остались только хорошие воспоминания», — добавил собеседник агентства.

Вместе с «Торпедо» Шустиков стал чемпионом СССР (1960, 1965), трехкратным обладателем Кубка СССР (1960, 1968, 1972), дважды он признавался лучшим футболистом СССР (1963, 1964). Ему принадлежит рекорд по числу матчей за «Торпедо» в чемпионатах СССР (427). За «Торпедо» Шустиков выступал на протяжении всей игровой карьеры — с 1958 по 1972 год, с 1968 года был капитаном команды.

В составе сборной СССР он провел 10 матчей, принимал участие в чемпионате Европы 1964 года, на котором советская сборная заняла второе место. В 1997 году Шустиков был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. После завершения карьеры работал в тренерском штабе «Торпедо» и футбольного клуба «Москва».

Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:29
Да были Великие футболисты в наше время,
не то, что нынешнее племя, Богатыри они.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:14
Посмотрел сейчас фото Виктора Михайловича в молодости. на главной странице сайта . Светлое , доброе лицо незаурядного человека. Земля пухом !
Vilar
Vilar
вчера в 15:57
Светлая память Виктору Шустикову, отличный был защитник, входил в легендарный золотой состав Торпедо. Молодёжь, поднимайте Торпедо, возрождайте славный коллектив, ради памяти великих торпедовцев: Шустикова, Кавазашвили, Воронина, Стрельцова, Иванова.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:51, ред.
Он имел столько заслуг перед Торпедо, только перечисление его заслуг занимает много места в истории футбола. А если его карьеру описать, получится целая книга, которая заслуживает быть в составе серии Жизнь Замечательных Людей. А ведь Шустиков никогда не кичился своими достижениями, не любил он и роль Свадебного Генерала. Тихо жил и тихо ушёл. Жаль...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:35
Хорошие добрые слова про достойного игрока. Светлая память...
