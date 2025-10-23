Пономарев: «У Шустикова была очень яркая футбольная жизнь»

Серебряный призер чемпионата Европы по футболу 1964 года Виктор Шустиков хорошо читал игру и провел очень яркую футбольную жизнь. Такое мнение высказал бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев.
Шустиков умер в возрасте 86 лет после продолжительной болезни.
«Он был очень надежным центральным защитником, хорошо читал игру, действовал на опережение, — сказал Пономарев. — При этом он никогда не действовал грубо, на него было интересно смотреть. Витя здорово играл за „Торпедо“ и сборную, у него была очень яркая футбольная жизнь».
«Он был очень добрым и скромным человеком. Он не был компанейским человеком, скорее, был индивидуалистом, часто замыкался на себе. Над ним могли где-то подшутить, но он никогда на это не обижался. Витя никогда никому не делал зла, не злословил, у меня о нем остались только хорошие воспоминания», — добавил собеседник агентства.
Вместе с «Торпедо» Шустиков стал чемпионом СССР (1960, 1965), трехкратным обладателем Кубка СССР (1960, 1968, 1972), дважды он признавался лучшим футболистом СССР (1963, 1964). Ему принадлежит рекорд по числу матчей за «Торпедо» в чемпионатах СССР (427). За «Торпедо» Шустиков выступал на протяжении всей игровой карьеры — с 1958 по 1972 год, с 1968 года был капитаном команды.
В составе сборной СССР он провел 10 матчей, принимал участие в чемпионате Европы 1964 года, на котором советская сборная заняла второе место. В 1997 году Шустиков был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. После завершения карьеры работал в тренерском штабе «Торпедо» и футбольного клуба «Москва».
