Аргентинский футболист ЦСКА Верде назвал Москву красивым городом

вчера, 08:46

Москва является большим и красивым городом. Такое мнение высказал аргентинский футболист ЦСКА Лионель Верде.

«Я думаю, Москва — очень красивый город, — сказал он. — Я живу в очень маленьком городе. Мне понравилась Москва, потому что это очень большой город, со множеством туристических мест. Честно говоря, люди здесь очень дружелюбные, и с первого дня они отнеслись ко мне очень хорошо».

Верде выступает за ЦСКА на правах аренды из «Униона» с июля 2025 года. В текущем сезоне 21-летний полузащитник провел 4 матча за ЦСКА в разных турнирах, не отметившись результативными действиями.

ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 17:37
Ваня, соглашусь без разговоров. У меня дальний родственник живёт на хуторе Весёлый на реке Маныч 70 км от Росстова. Отличное место.
ABir
ABir
вчера в 15:56
Это и без его откровений было известно.
stanichnik
stanichnik ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:28
Доброго Здоровья, Анатолий!
О вкусах, как говорится, не спорят и о красоте тоже. В данном случае я имел ввиду конечно же красоту архитектуры, а в плане жития-бытия у нас в станице на Дону гораздо комфортнее, чем в обеих столицах и Ростове в том числе.)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 13:04
Ваня, я прожил в Питере 6 лет и могу сравнивать. Конечно Москва лучше и современнее и природы в виде парков в Москве больше. Питер для туризма, приехал, посмотрел и уехал. А жить.... Нет. Слякоть, сырость, ветер. Москва уютнее,, хотя и больше.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:58
"Не отметившись результативными действиями." - Возможно это по тому, что в голове у Лионеля одни красоты Москвы...)))
63tcdya8j3by
63tcdya8j3by
вчера в 11:27
Пока зарплата фантастическая, то и окружение всегда кажется красивым.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 10:21
Лионель Верде не соврал... Москва действительно очень красивая.
shlomo
shlomo
вчера в 10:08
Ну думает он конечно правильно... поездит по стране и посмотрит другие города...
lotsman
lotsman
вчера в 09:35
Москва прекрасный город. Но в России есть ещё много красивейших мест и городов. Подумай над этим, есть что посмотреть.)
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:33
Это он ещё толком Питер не видел.
