Аргентинский футболист ЦСКА Верде назвал Москву красивым городом

1761198391

вчера, 08:46

Москва является большим и красивым городом. Такое мнение высказал аргентинский футболист ЦСКА .

«Я думаю, Москва — очень красивый город, — сказал он. — Я живу в очень маленьком городе. Мне понравилась Москва, потому что это очень большой город, со множеством туристических мест. Честно говоря, люди здесь очень дружелюбные, и с первого дня они отнеслись ко мне очень хорошо».