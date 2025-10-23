Москва является большим и красивым городом. Такое мнение высказал аргентинский футболист ЦСКА Лионель Верде.
«Я думаю, Москва — очень красивый город, — сказал он. — Я живу в очень маленьком городе. Мне понравилась Москва, потому что это очень большой город, со множеством туристических мест. Честно говоря, люди здесь очень дружелюбные, и с первого дня они отнеслись ко мне очень хорошо».
Верде выступает за ЦСКА на правах аренды из «Униона» с июля 2025 года. В текущем сезоне 21-летний полузащитник провел 4 матча за ЦСКА в разных турнирах, не отметившись результативными действиями.
О вкусах, как говорится, не спорят и о красоте тоже. В данном случае я имел ввиду конечно же красоту архитектуры, а в плане жития-бытия у нас в станице на Дону гораздо комфортнее, чем в обеих столицах и Ростове в том числе.)))
