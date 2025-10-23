 
 
 
Беншимол рассказал, что Дзюба старается мотивировать игроков «Акрона»

вчера, 14:55

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба всегда старается поддерживать футболистов команды. Об этом рассказал форвард «Акрона» Жилсон Беншимол.

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. Его соглашение с клубом действует до июня 2026 года.

«Дзюба является большим игроком для нашей команды. Исходя из его менталитета, это тот человек, который постоянно любит соревноваться и побеждать. Поэтому он всегда старается нас мотивировать и подбадривать, проявляя так свои лидерские качества», — сказал Беншимол.

Дзюбе 37 лет, ему принадлежат рекорды по количеству забитых мячей среди российских футболистов (244) и в сборной России (31). В текущем сезоне нападающий забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи в 12 матчах Мир — Российской премьер-лиги. Он выступал за петербургский «Зенит», в составе которого стал четырехкратным чемпионом России, двукратным победителем Кубка России, четырехкратным обладателем суперкубка страны. По ходу карьеры футболист также играл за московские «Спартак» и «Локомотив», томскую «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал» и турецкий клуб «Адана Демирспор».

Варвар7
Варвар7
вчера в 20:23
Артём Дзюба - "Великий мотиватор"...)
nubom
nubom
вчера в 19:31
Веселый мужик, этот наш Артем...
u7yg2kb7f5gu
u7yg2kb7f5gu
вчера в 18:25
Пахан должен быть в команде
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:58
Дзюбу нельзя так откровенно хвалить. Вдруг понесёт его? Да ещё не туда, куда надо?
8264b87qdhnz
8264b87qdhnz
вчера в 15:52, ред.
Вы только карманы свои не забывайте проверять после каждого такого подбадривания
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:45
Научит он кошельки воровать или рукоблудить...
lotsman
lotsman
вчера в 15:44
Дзюба лидер везде. И на поле, и в раздевалке, и в рекламных роликах.)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:38
Не будешь бегать-заставлю видео смотреть гыгы
995qds2kv7h4
995qds2kv7h4
вчера в 15:30
Даже иногда передёргивает для мотивации, войдя в экстаз
