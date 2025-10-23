1761220509

вчера, 14:55

Нападающий тольяттинского «Акрона» всегда старается поддерживать футболистов команды. Об этом рассказал форвард «Акрона» .

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. Его соглашение с клубом действует до июня 2026 года.

«Дзюба является большим игроком для нашей команды. Исходя из его менталитета, это тот человек, который постоянно любит соревноваться и побеждать. Поэтому он всегда старается нас мотивировать и подбадривать, проявляя так свои лидерские качества», — сказал Беншимол.

Дзюбе 37 лет, ему принадлежат рекорды по количеству забитых мячей среди российских футболистов (244) и в сборной России (31). В текущем сезоне нападающий забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи в 12 матчах Мир — Российской премьер-лиги. Он выступал за петербургский «Зенит», в составе которого стал четырехкратным чемпионом России, двукратным победителем Кубка России, четырехкратным обладателем суперкубка страны. По ходу карьеры футболист также играл за московские «Спартак» и «Локомотив», томскую «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал» и турецкий клуб «Адана Демирспор».