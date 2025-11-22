Захарян впервые с февраля вышел с первых минут на матч чемпионата Испании

1763832687

сегодня, 20:31

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» впервые с 23 февраля вышел в стартовом составе команды на матч чемпионата Испании по футболу.

«Реал Сосьедад» на выезде встречается с «Осасуной» в рамках 13-го тура.

Россиянин проводит за «Реал Сосьедад» седьмой матч в текущем сезоне чемпионата Испании, в шести предыдущих он выходил на замену. 29 октября Захарян впервые с февраля вышел в стартовом составе «Реал Сосьедад». Он провел на поле 72 минуты в матче 1/64 финала Кубка Испании с командой «Негрейра» (3:0) и забил гол. 23 февраля полузащитник провел тайм в матче чемпионата с «Леганесом» и отметился забитым мячом.

Захаряну 22 года. Он выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2023 года. В прошлом сезоне полузащитник забил один мяч и отдал одну результативную передачу в четырех матчах в разных турнирах. Всего россиянин забил три гола за испанскую команду.

«Реал Сосьедад» набрал 13 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Осасуна» с 11 очками располагается на 17-й строчке.