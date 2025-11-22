Top.Mail.Ru
 
 
 
Захарян впервые с февраля вышел с первых минут на матч чемпионата Испании

сегодня, 20:31
ОсасунаЛоготип футбольный клуб Осасуна (Памплона)0 : 0Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч идет

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян впервые с 23 февраля вышел в стартовом составе команды на матч чемпионата Испании по футболу.

«Реал Сосьедад» на выезде встречается с «Осасуной» в рамках 13-го тура.

Россиянин проводит за «Реал Сосьедад» седьмой матч в текущем сезоне чемпионата Испании, в шести предыдущих он выходил на замену. 29 октября Захарян впервые с февраля вышел в стартовом составе «Реал Сосьедад». Он провел на поле 72 минуты в матче 1/64 финала Кубка Испании с командой «Негрейра» (3:0) и забил гол. 23 февраля полузащитник провел тайм в матче чемпионата с «Леганесом» и отметился забитым мячом.

Захаряну 22 года. Он выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2023 года. В прошлом сезоне полузащитник забил один мяч и отдал одну результативную передачу в четырех матчах в разных турнирах. Всего россиянин забил три гола за испанскую команду.

«Реал Сосьедад» набрал 13 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Осасуна» с 11 очками располагается на 17-й строчке.

stanichnik
stanichnik
сегодня в 21:09
Ну значит Реал сегодня не проиграет.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 21:05
Это..., это надо отметить ... в Армении.
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
сегодня в 21:00
Ого, в прошлом сезоне 4, теперь уже в 7ми ..так глядишь и к 30 годам сможет участвовать в 20+ матчах. Рекорд однако.
