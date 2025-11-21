Дзюба впервые с октября вошел в заявку «Акрона» на матч

1763735182

сегодня, 17:26

Нападающий тольяттинского «Акрона» впервые с октября попал в заявку команды на матч Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Об этом сообщила пресс-служба «Акрона».

В пятницу в Самаре «Акрон» встретится с «Сочи» в рамках 16-го тура Мир — РПЛ . Дзюба остался в запасе тольяттинской команды. Начало встречи запланировано на 18:30 мск.

Из-за повреждения, полученного в домашней встрече национального первенства против московского «Локомотива» (1:1), Дзюба не принял участия в гостевой игре 14-го тура РПЛ против «Ростова» (1:0) и пропустил выездной матч 15-го тура чемпионата против московского «Динамо» (2:1). На счету нападающего 4 забитых мяча и 2 голевые передачи в 13 матчах чемпионата России в нынешнем сезоне.

Дзюбе 37 лет, ему принадлежат рекорды по количеству забитых мячей среди российских футболистов (244) и в сборной России (31). По ходу карьеры он выступал за петербургский «Зенит», в составе которого стал четырехкратным чемпионом России, двукратным победителем Кубка России, четырехкратным обладателем суперкубка страны. Также футболист играл за «Локомотив», московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал» и турецкий клуб «Адана Демирспор».