Дзюба впервые с октября вошел в заявку «Акрона» на матч

сегодня, 17:26
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)3 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба впервые с октября попал в заявку команды на матч Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщила пресс-служба «Акрона».

В пятницу в Самаре «Акрон» встретится с «Сочи» в рамках 16-го тура Мир — РПЛ. Дзюба остался в запасе тольяттинской команды. Начало встречи запланировано на 18:30 мск.

Из-за повреждения, полученного в домашней встрече национального первенства против московского «Локомотива» (1:1), Дзюба не принял участия в гостевой игре 14-го тура РПЛ против «Ростова» (1:0) и пропустил выездной матч 15-го тура чемпионата против московского «Динамо» (2:1). На счету нападающего 4 забитых мяча и 2 голевые передачи в 13 матчах чемпионата России в нынешнем сезоне.

Дзюбе 37 лет, ему принадлежат рекорды по количеству забитых мячей среди российских футболистов (244) и в сборной России (31). По ходу карьеры он выступал за петербургский «Зенит», в составе которого стал четырехкратным чемпионом России, двукратным победителем Кубка России, четырехкратным обладателем суперкубка страны. Также футболист играл за «Локомотив», московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал» и турецкий клуб «Адана Демирспор».

пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Vilar (раскрыть)
сегодня в 22:34
да, все замены Тедеева вышли в пользу Акрона.
и Тедеев идет за наградой "лучший тренер ноября".
есть 9 из 9 очков.
а след.матч с Пари НН. дома.
Vilar
Vilar ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 22:06
Коллега, сегодняшняя игра противоречит вашему утверждению: без Дзюбы проигрывали 0:2, после его появления на поле, сравняли счёт, а потом даже выиграли. Списывать Артёма, пока рано.
Alex_67
Alex_67 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 20:38
А ведь отыгрались со счёта 0 - 2, да и выиграли. А Сочи рановато расслабились и поплатились
shlomo
shlomo
сегодня в 20:15
Ну Артемка пока еще может усилить игру Акрона...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 20:13
Акрон идет на камбэк))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 19:33
А Сочи уже забил. Надо хоть немного посмотреть.
cf9twpymvkq6
cf9twpymvkq6
сегодня в 19:12
До сих пор он был полезен клубу,его вклад ощутимый, теперь решать Акрону
sv_1969
sv_1969 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 18:53
Согласен с Вами! Его не надо продлять это и ежу понятно!
Rupertt
Rupertt
сегодня в 18:40
Дзюба снова в заявке «Акрона», и это отличная новость для всех болельщиков! Даже после травмы видно, что он остаётся лидером команды, человеком, на которого можно положиться в любой ситуации. Его опыт и голы решают очень многое, а присутствие на поле, даже если выйдет на замену, мотивирует молодых игроков и поднимает боевой дух всей команды.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 18:11
Настроение партнёрам перед матчем в раздевалке поднимет.
vmsqb9qfd99t
vmsqb9qfd99t
сегодня в 17:59
Будет кому по полю ходить.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 17:59
без Дзюбы Акрон играет намного интересней. и главное, есть результат.
